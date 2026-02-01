Il risotto di San Valentino è una stupenda leccornia calda e accogliente concepita solo per gli innamorati. Tra pochi giorni è San Valentino una festa dedicata e anche se nessuno lo sa l'amore ha il suo colore per antonomasia : Il rosso. Amore è condivisione, trasporto e passione magari davanti ad un piatto delicato come l'eterna devozione reciproca. Non volevo il solito cioccolatino industriale preso in fretta e furia all'ultimo minuto, tanto per non restare a mani vuote. Buonissimo per carità ma piuttosto comune, io desideravo di più. Per rappresentare la dedizione ho concepito un risotto semplice, gustoso e nutriente.

L'amore va nutrito. Mi sono ispirata ad ingredienti semplici e invernali ma che riscaldano il cuore: Pomodoro e tanto confort. Si tratta di un piatto bello da vedere e buono da mangiare, semplice da eseguire ma ben strutturato. Impreziosito da foglie di oro commestibile a piacere perchè il vero amore vale oro. Ottimo da abbinare ad un vino rosso impetuoso come il Nero D'Avola Siciliano. Le sue note ben strutturate e tanniche apporteranno armonia al palato conferendo freschezza. Di questa leccornia ne esistono davvero pochissime varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire ma di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 30 minuti

Tempo di cottura 25 minuti

320 grammi di riso Carnaroli per risotto

1 cipolla bianca

un ciuffo di prezzemolo

olio evo

150 gramma di bacon affumicato

150 grammi di pomodoro secco

3 cucchiai di passata di pomodoro

mezzo bicchiere di marsala ( vino liquoroso)

3 foglie di basilico

3 foglio di oro commestibile guarnizione a piacere

Brodo di carne q.b

burro

Preparazione

Per prima cosa tagliare il bacon affumicato privato della cotenna e del grasso e ridurlo a pezzettini .

Mondare la cipolla in foglie sottili e farla dorare in una pentola capiente con il prezzemolo e olio. Solo dopo 5 minuti immergere il bacon. Versare il riso e farlo ammorbidire e annaffiarlo con il vino liquoroso fino a farlo evaporare. Immettere il pomodoro secco ridotto in listarelle e farlo amalgamare nel risotto. Irrorare con un mestolo generoso di brodo di carne e continuare la cottura. Solo con il riso veramente al dente aggiungere la passata di pomodoro e le foglie di basilico. Crogiolare il risotto ancora per 10 minuti. Accertarsi i che il pomodoro sia ben cotto e continuare a cucinarlo. Appena il riso è pronto spegnere il gas e portare a crema con una noce di burro con un altro pò di prezzemolo tagliato sottile . Impiattare il riso ben caldo e aggiungere a piacere le foglie di oro commestibile a piacere. Servire ben caldo.