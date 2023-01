La torta salata è buona e versatile, ottima sia come antipasto, che come piatto unico, oltre che per gli aperitivi e i pic-nic. Di seguito presentiamo tre Ricette per preparare delle sfiziose torte salate vegane: la torta salata chiusa con verdure miste, la torta di finocchi, peperoni e pomodori e la torta di pasta fillo di patate e funghi.

Torta salata chiusa con verdure miste

Tra i pochi ingredienti che ci serviranno per realizzare questa gustosa torta ci sono anche i funghi, che rendono la ricetta perfetta per la stagione invernale, ma andrà bene anche prepararla in altri periodi utilizzando i funghi secchi al posto di quelli freschi.

Ingredienti:

500 g. di farina

sale q.b

olio evo q.b

acqua frizzante q.b

2 carote

3 cipollotti

200 g. di funghi freschi

erbe aromatiche q,b

Preparazione:

Disponiamo la farina a fontana con un pizzico di sale versando al centro 8 cucchiai di olio e 2 dl di acqua frizzante, amalgamiamo e lavoriamo fino a ottenere una pasta omogenea. Formiamo una palla, che andiamo a ungere con un po' di olio, dopodiché avvolgiamo nella pellicola e poi facciamo riposare per mezz'ora a temperatura ambiente.

Passiamo ora al ripieno: facciamo saltare in padella le verdure tagliate a fettine, poi stendiamo 2/3 della pasta in un disco dello spessore di 2-3 mm che sistemiamo su uno stampo di 20-22 cm di diametro lasciando che la pasta fuoriesca dai bordi.

Spolverizziamo con del pangrattato e delle erbe aromatiche e riempiamo il disco di verdure.

Stendiamo la pasta rimanente su un disco del diametro dello stampo che andiamo a disporre sulle verdure, sigilliamo i bordi piegando la pasta sottostante verso l'interno e usiamo un cordoncino di pasta avanzato per guarnire. Facciamo un forellino al centro e inforniamo a 180° lasciando cuocere per 35-40 minuti.

Torta di finocchi, peperoni e pomodori

Tra gli ingredienti necessari per la preparazione di questa ricetta compare anche il pesto vegano, reperibile anche in commercio, oltre che preparabile a casa.

Ingredienti:

400 g. di fagioli cannellini

2 cucchiai di latte vegetale

2 cucchiai di pesto vegano

sale q.b

pepe q.b

2 bulbi di finocchio freschi

1 peperone rosso tagliato a metà

6 pomodori tagliati a fettine

1/2 cucchiaino di semi di coriandolo

1/4 di cucchiaino di semi di finocchio

2 cucchiai e 1/2 di olio di oliva

1 cucchiaino di succo di limone

1 foglio di pasta sfoglia

Procedura:

Frulliamo fagioli, latte e pesto fino a ottenere un composto morbido che teniamo da parte.

Mettiamo i finocchi in una pentola piena di acqua calda e lasciamoli sobbollire per una decina di minuti, facciamo cuocere anche il peperone sotto il grill bollente e poi, una volta raffreddato, affettiamolo.

Disponiamo la pasta sfoglia su una teglia rivestita di carta da forno e andiamo a segnare una striscia di 2,5 cm con l'aiuto di un coltello per il bordo della torta. Ricopriamo la pasta sfoglia con le verdure tagliate a fettine, il coriandolo, i semi di finocchio, il sale e il pepe, poi spennelliamo i bordi della torta con l'olio di oliva e versiamo l'olio rimasto sulla verdure insieme al succo di limone.

Mettiamo a cuocere in forno preriscaldato a 190° (termostato 5) fino a che la pasta è lievitata e dorata, ci vorranno circa 25 minuti, dopodiché serviamo la torta calda.

Torta di pasta fillo di patate e funghi

Per preparare questa ricetta useremo la pasta fillo; un accorgimento per usare questo tipo di pasta è quello di farla scongelare lentamente ma lavorarla velocemente per evitare che si secchi. Inoltre è meglio tenere i fogli che non stiamo usando sul momento coperti con la carta da forno o con un canovaccio umido.

Ingredienti:

650 g. di patate tagliate a fettine

1 cucchiaio di olio di oliva

2 cipolle tagliate a fettine

220 g. di funghi cremini a fettine

1 cucchiaio di aneto essiccato

1 cucchiaio di fecola di maranta

1 tazza di panna di soia

1/4 di tazza di brodo vegetale

1 cucchiaio di lievito alimentare

1 scalogno a fettine

paprica q.b

noce moscata grattugiata q.b

sale q.b

pepe q.b

6 fogli di pasta fillo

olio di oliva per spennellare

semi di sesamo q.b

Procedura:

Immergiamo le patate per un paio di minuti in una grande pentola piena di acqua bollente, preriscaldiamo il forno a 190° (termostato 5) e mettiamo in una padella con un po' di olio le cipolle a cuocere per qualche minuto fino a quando diventano soffici, aggiungiamo i funghi e lasciamoli appassire, alla fine mettiamo anche l'aneto.

Mescoliamo la fecola di maranta con 2 cucchiai di panna di soia, poi versiamo la panna rimanente, il brodo e il lievito. Adagiamo sulla pirofila le patate a strati, su ognuno dei quali versiamo il composto di funghi e cipolle, lo scalogno, un po' di crema alla panna, la paprica, la noce moscata, il sale e il pepe ricoprendo l'ultimo strato con la crema rimasta.