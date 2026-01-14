Il Risotto: Pirata inglese è una preparazione culinaria suggerita direttamente dal mondo anglosassone. . L'idea di fondere una delicatezza italiano alla lunga tradizione marinara British mi ha incuriosito e divertito allo stesso tempo. Ho immaginato un galeone seicentesco andare per mare e ho provato ad associare il cibo di questi grandi uomini che ritornavano in patria dopo avere razziato le navi in transito nell'oceano con i loro forzieri carichi di oro. E' stato come sognare e ritrovarmi allo stesso tempo in un'antica locanda a degustare le prelibatezze di pesce fresco.

Un'avventura di confort food che ho voluto condividere con gli altri assaporando il passare dei secoli in maniera romantica e avventurosa allo stesso tempo. La Sicilia e la Gran Bretagna sono entrambe isole in costante contatto con il mondo della pesca. Questo piatto rappresenta la fusione di un concetto ittico comune e ha lo scopo anche di divertire il lettore. E' sostanzialmente un risotto di mare per la presenza del gambero ma con qualcosa in più Ottimo da servire per una cena importante oppure solo durante un rendez- vuoi con amici. Una prelibatezza semplice da eseguire ma di sicuro effetto. Ottimo da abbinare ad uno chardonnay Sauvignon Blanc italiano o francese. Le note tanniche di questo magico elisir mitigheranno la sapidità del pesce conferendo freschezza al palato.

Qui di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire e di sicuro effetto.

Ingredienti

Quntitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 30 minuti

Tempo di cottura 25 minuti

320 grammi di riso qualità carnaroli

200 grammi salmone affumicato norvegese

250 grammi di vongole

mezzo bicchiere di marsala siciliano ( vino liquoroso)

250 grammi di panna liquida da cucina

1 cipolla bianca

Prezzemolo

2 fogli di oro commestibile

1/4 di bicchiere di limone

3 oppure 4 diamanti commestibili

sale

pepe nero

olio evo

una noce piccola di burro

1 spicchio di aglio

Brodo di pesce

Preparazione

Per prima cosa pulire le vongole e farle " spurgare sotto acqua e sale. Aprire la confezione di salmone affumicato e tagliarlo in piccoli pezzi oppure in quadratini.

In un tegame fare rosolare l'aglio aglio con l'olio e aggiungere tutto il pesce tagliato, le vongole scottate leggermente e poi il salmone. Addizionare anche il prezzemolo. Lasciare amalgamare il pesce con il sale e il pepe a fiamma moderata . In un altro recipiente da cottura capiente inserire la cipolla tritata con l'olio e farla ammorbidire . Aggiungere il riso con il prezzemolo e farlo rosolare . Versare sul riso il marsala e lasciarlo evaporare . Poi al il riso aggiungere il pesce e successivamente il succo di limone. A cottura ultimata addizionare la panna . Mantecare con il burro e una manciata di prezzemolo. Impiattare e decorare a piacere con i diamanti commestibili e i fogli di oro sempre commestibili a piacere.