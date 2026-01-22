Il risotto : Conte Dracula in vacanza è una golosità di ispirazione slovena. Ho immaginato il Conte Dracula fuggire dalla Romania e cercare rifugio nei paesi limitrofi. Mi interessava creare un piatto caldo che potesse accumunare i paesi slavi e quindi adoperare ingredienti comuni. I fegatini e i cuori di pollo vengono utilizzati nelle zuppe della Carpazia, ma anche in Polonia e in Slovenia. Queste morbide e sostanziose prelibatezze in genere accompagnate dal riso alla moda un pò orientale, un pò vecchio regno balcanico mi affascinavano e mi incuriosivano.

Questa pietanza è composta da ingredienti semplici e genuini ma nutrienti, accompagnata da pane tostato all'aglio e un buon vino rappresenta quasi un piatto completo. Si tratta di una leccornia semplice da eseguire e di sicuro effetto, ottimo da servire anche presso le baite di montagna oppure in agriturismo. Da abbinare assolutamente ad un vino rosso corposo come un nero d'Avola proveniente dalla Sicilia. Le note tanniche di questo magico elisir apporteranno armonia al palato sgrassando il gusto deciso dei fegatini di pollo. Di questa leccornia ne esistono parecchie varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire ma di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 25 minuti

Tempo di cottura 25 minuti circa

320 grammi di risotto carnaroli

350 grammi di fegatini di pollo e cuori di pollo misti

1 cipolla bianca

1 ciuffo di prezzemolo

2 foglie di basilico

150 grammi di pomodoro secco

mezzo bicchiere di marsala siciliano vino liquoroso

sale

pepe

6 cucchiaio di passata di pomodoro

burro

olio evo

Bodo di carne già fatto

Preparazione

Per prima cosa pulire sotto acqua non troppo fredda cuori e fegatini di pollo.

Per mezzo di un coltello molto affilato tagliare in pezzi piccolissimi le frattaglie di pollo. Pulire e tagliuzzare la cipolla anche grossolanamente, nelle zuppe baltiche di solito è intera. Cuocere la cipolla assieme ad olio e prezzemolo, aggiungere i fegati di pollo e aggiustare di sale e pepe. Lasciare rosolare a fiamma vivace e sfumare con il marsala. A cottura aggiungere il riso farlo tostare assieme. Addizionare di brodo di carne e lasciare andare. Aggiungere il pomodoro secco fatto a piccoli pezzettini, e un altro pò di prezzemolo. Lasciare cucinare e ammorbidire il pomodoro secco. Addizionare con la passata di pomodoro e aggiungere anche le foglie di basilico. Lasciare cuocere a fuoco molto lento e salare e pepare a piacere. Appena pronto mantecare con una noce di burro e servire ben caldo con una guarnizione di prezzemolo e dei panini all'aglio come la tradizione slava consiglia.