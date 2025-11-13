Nei Paesi anglosassoni non è Natale senza i biscotti Pan di Zenzero. Questi dolcetti, con il loro profumo inebriante di spezie e melassa, negli ultimi anni si sono fatti strada anche in Italia. Particolarmente amati dai bambini, la loro preparazione è un'attività divertente, perfetta da fare in famiglia. Una volta cotti, possono essere decorati a piacere e appesi all'albero di Natale o semplicemente gustati con una tazza di tè caldo.

Il dolce che fa impazzire i bambini: la ricetta

Ingredienti:

Farina 00 350 g

Burro freddo 100 g

Zucchero di canna 80 g

Miele o Melassa 100 g

Uovo (medio) 1

Bicarbonato di sodio 1 cucchiaino

Spezie

Zenzero in polvere 2 cucchiaini

Cannella in polvere 1 cucchiaino

Noce moscata 1/2 cucchiaino

Chiodi di garofano in polvere 1/2 cucchiaino

Sale, un pizzico

Il procedimento

In una ciotola grande iniziamo con il setacciare la farina con il bicarbonato, il sale e tutte le spezie (zenzero, cannella, noce moscata, chiodi di garofano).

Mescoliamo bene per distribuire uniformemente gli aromi. Aggiungiamo poi il burro freddo a cubetti nella ciotola con la farina e lavoriamo velocemente con la punta delle dita (o con una planetaria) fino a ottenere un composto "sabbioso" (il classico effetto sabbiatura). Aggiungiamo poi lo zucchero di canna e mescoliamo. In un'altra piccola ciotola mescoliamo l'uovo con il miele/melassa e versiamo i liquidi sul composto secco. Impastiamo il minimo indispensabile per formare una palla omogenea. Attenzione a non lavorare troppo l'impasto, altrimenti i biscotti risulteranno duri.

Successivamente avvolgiamo l'impasto nella pellicola trasparente e lasciamolo riposare in frigorifero per almeno 2 ore.

Questo passaggio è fondamentale: l'impasto si raffredda, le spezie si idratano e i biscotti non si deformeranno in cottura. Mentre l'impasto riposa preriscaldiamo il forno a 180°C (statico) e foderiamo due teglie con carta da forno. Dividiamo l'impasto in due parti, infariniamo leggermente il piano di lavoro e stendiamo ogni parte con un mattarello fino a uno spessore di circa 3-4 mm. Usiamo gli stampini a forma di omini, o altre forme natalizie, per tagliare i biscotti. A questo punto non ci resta che trasferire i biscotti sulle teglie preparate.

Inforniamo i nostri biscotti per circa 8-12 minuti: i tempi di cottura variano a seconda dello spessore e del forno. I biscotti devono essere dorati sui bordi, ma ancora morbidi al centro.

Non ci resta che sfornare e lasciali raffreddare completamente sulla teglia per un paio di minuti, poi trasferiamoli su una griglia per raffreddarsi del tutto prima di decorare.

La decorazione

I biscotti Pan di Zenzero possono essere decorati con la ghiaccia reale. Per realizzarla dobbiamo setacciare lo zucchero a velo in una ciotola aggiungendo l'albume e le gocce di limone. Montiamo con una frusta elettrica o a mano fino a ottenere una crema densa e lucida. La consistenza ideale è quella che "cade" lentamente dal cucchiaio formando dei nastri. Se la ghiaccia è troppo densa basta aggiungere mezzo cucchiaino d'acqua alla volta; se è troppo liquida dobbiamo aggiungere un po' di zucchero a velo.

Dividiamo, infine, la ghiaccia in ciotoline per colorarla con coloranti alimentari in gel (non liquidi!) e trasferiamola in piccole sac à poche con punte fini per decorare i nostri omini Pan di Zenzero!

Di questi biscotti esiste anche una variante vegana.