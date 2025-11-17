La focaccia di San Vito è un rustico siciliano ottimo e genuino. Si tratta di una golosità fresca e saporita originaria del Trapanese e più precisamente del paese di San Vito Lo Capo, una cittadina marinara situata ai piedi della riserva naturale dello Zingaro. Questo rustico delicato e profumato viene preparato in onore del Santo fanciullino e martire San Vito, nativo proprio di questa parte della Trinacria. Il giovanetto, morto alla tenera età di 13 anni, è stato un'esempio di fede e devozione, torturato e trucidato durante le persecuzioni dell'imperatore Diocleziano.

Questa prelibatezza viene allestita in particolare per la ricorrenza del santo il 15 giugno, ma è ovviamente ottima tutto l'anno. Composta da pesce e prodotti della terra, è ideale anche per una scampagnata.

Ottimo da abbinare a un vino calabrese Cirò rosato Doc. Le sue note leggermente profumate alla ciliegia di mitigheranno il gusto del formaggio apportando armonia al palato. Di questa ricetta esistono parecchie varianti, di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire e più buona.

Ingredienti

Quantitativi per 6 persone

Tempo di preparazione 30 minuti

Tempo di cottura 15 minuti

500 grammi fi farina 00

400 grammi di sarde fresche di mare

20 grammi di pinoli

25 grammi di uvetta

100 grammi di salsa di pomodoro

100 grammi di caciocavallo fresco semi stagionato

Tre pomodori

100 grammi di pan grattato

200 millilitri di olio evo

20 grammi di lievito

25 grammi di zucchero

100 grammi di strutto

Due uova

origano

sale

pepe nero

Preparazione

Per prima cosa bisogna preparare la pasta per la focaccia.

Impastare la farina con il lievito sciolto in un poco di acqua, il sale, lo zucchero lo strutto e le uova. Far lievitare la pasta per circa un'ora con un canovaccio coprente. Al termine della lievitazione, bisogna dividere l'impasto in due parti e stendere la pasta con un matterello e adagiarla su una una teglia già unta di olio precedentemente. Versare sull'impasto la salsa di pomodoro, le sarde sviscerate sbollentate leggermente, l'uvetta e i pinoli.

Successivamente occorre distribuire le fette di cacio fresco, sale, pepe, origano fresco e coprire con un filo di olio di oliva. Coprire con l'altro disco di pasta e sigillare i bordi della focaccia. Spennellare la parte superiore di acqua e olio e coprire con pan grattato olio e origano. Cuocere in forno per 15 minuti alla temperatura di 200 gradi in modalità statica. Sfornare e servire ben caldo.