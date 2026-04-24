La torta Bertolina è un classico dolce della tradizione lombarda, in particolare di Cremona. La versione più antica di questo dolce così goloso si prepara con la farina di mais e con quella bianca 00. La polenta gialla infatti è un prodotto tipico della località cremonese. Tra gli altri ingredienti troviamo anche le uova, lo zucchero, la scorza del limone e lo strutto. Si tratta di un dolce della tradizione povera italiana preparato in tempi andati dai contadini per natale. Non tutti sanno però che questa leccornia ha origine nel XIX secolo con un ingrediente principale che è l'uva fragola americana, molto diffusa in Italia, nota per il caratteristico profumo - per l'appunto - di fragola e la sua resistenza alla fillossera.

In alcuni casi cresce anche spontanea, e in passato era utilizzata dai poveri, sfamava intere famiglie. La leggenda narra che fu proprio un villano di nome Bertoldo famoso per la sua intelligenza ad utilizzarla per primo come cibo abituale, ma l'anno della sua creazione è avvolto nel mistero più fitto. Si tratta di una prelibatezza povera ma nutriente e adatta alle scampagnate oppure per il te delle 5.00. Semplice e facile da eseguire risulta gradevole al palato. Ottima da abbinare ad un vino Metodo Classico Franciacorta Demi-sec. Le bollicine di questo magico elisir esalteranno l'uva apportando freschezza al palato. Di questa leccornia ne esistono parecchie varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire e di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per 8 persone

Preparazione 20 minuti

Cottura 50 minuti

600 grammi di una americana

350 grammi di farina 00

150 grammi di farina di mais

45 grammi di zucchero

1 cucchiaio di olio di oliva evo

25 grammi di lievito di birra

sale

acqua

scorza di un limone grattugiato.

Preparazione

Per prima cosa munirsi di una superficie ampia atta a lavorare l'impasto. Versare le farine setacciate sulla spianatoia e aggiungere lo zucchero . Aggiungere poca acqua e il sale e cominciare a lavorare le farine con le mani. Aggiungere il lievito, e continuare a lavorare fin quando non si otterrà un panetto omogeneo. Lasciare lievitare per circa un'ora coperto da un canovaccio. Trascorso il tempo, lavare e pulire l'uva e granare i chicchi.

Aggiungere l'uva e la scorza del limone alla torta e lasciarla riposare per altri 45 minuti. Nel frattempo oleare un tortiera tonda e adagiare la torta al suo interno. Spolverizzare di zucchero nella parte superiore della torta e passare in forno a 180 gradi in modalità statica finche non avrà cambiato colore a avrà assunto la caratterista doratura del dolce. Sfornare e lasciare raffreddare. Servire con panna montata oppure zucchero di canna a parte.