Il Fagiano alla moda di Innocenzo III è un piatto sontuoso di origine medioevale . Questo pennuto è considerato selvaggina da penna e viene cacciato tra settembre e Gennaio soprattutto in Italia. Ai tempi nostri esistono anche gli allevamenti di questa meraviglia di volatile, ma in in passato era considerato una pietanza sontuosa e raffinata destinata solo al palato dei nobili e ricchi. Considerata una delle ricette dedicate a Papa Innocenzo III anche per la straordinaria attinenza alle credenze religiose relative ai volatili. La cultura religiosa vede infatti nei pennuti il simbolo dell'anima e di Gesù.

In parecchie raffigurazioni antiche il Bambin Gesù viene rappresentato con un piccolo uccellino in mano, oppure legato ad un laccio oppure in gabbia. Simboleggia Cristo catturato per la salvezza del genere umano. Si tratta di simbolismi che abbracciano tanto la cultura popolare quanto le feste religiose. Nelle corti dei papa l'opulenza gastronomica era simbolo non solo di fede ma anche di importanza politica. Oggi il messaggio della chiesa cattolica è ben diverso. L'umiltà, la morigeratezza dei costumi e nel modo di cibarsi esaltano maggiormente la famiglia e il sostentamento stesso della persona. E' una ricetta semplice con pochi ingredienti ma adatta A far fare bella figura nei pranzi importanti.

Ottima da abbinare ad un vino Carema Doc. Questo magico elisir rosso con spiccate note tanniche nobili è particolarmente adatto alla cacciagione. Di questa leccornia ne esistono davvero poche varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire ma di sicuro effetto.

Quantitativi per 4 persone

Temo di preparazione 25 minuti

Tempo di cottura 1 ora

1 fagiano pulito e senza piume

150 grammi di pancetta affettata

50 grammi di burro

2 foglie di salvia

3 foglie di alloro

1 bicchierino di brandy

1 mestolo di brodo

2 cucchiai di olio di oliva evo

sale e pepe

Preparazione

Per prima cosa lavare ben bene il fagiano sotto acqua corrette. Asciugare il volatile e aromatizzarlo interamente, con salvia tritata sale e pepe a piacere.

Foderare il fagiano con la pancetta facendola aderire bene alla parte esterna della carne con lo spago. Rosolare l'animale ben bene da entrambi i lati in una padella con burro, olio , salvia e alloro in modo da sigillare i succhi in cottura. Aggiungere il brandy e fare evaporare. A fuoco vivo addizionare il brodo e abbassare la fiamma. Cuocere in casseruola con coperchio per circa 1 ora avendo cura di girare il fagiano di tanto in tanto. Qualche minuto prima di spegnere la fiamma , alzare il fuoco e portarlo a colore per qualche minuto. Servirlo senza spago e tagliato a fette in mono porzione aggiungendo il brodo ottenuto, con un contorno di insalata di stagione o le patate al forno.