La crostata di cipolle e scamorza è un rustico siciliano composto interamente da ingredienti tipici della mia terra. La Sicilia, regione di sole e prodotti della terra è un 'eccellenza anche in fatto di formaggi. Questa golosità composta da cipolle dorate, scamorza ragusana affumicata , sarda salata è versatile e adatta ad una scampagnata con amici oppure buona da proporre per il lunedì dell'angelo, fresca ed estiva può essere consumata in estate. Questa ricetta in particolare è molto antica sia fra i nobili che i contadini. Preferita dai salutisti per le proprietà diuretiche e' molto saporita.

Le cipolle erano il cibo dei poveri e con queste deliziose perle da coltivazione sfamavano intere famiglie. Pane e cipolla spesso era il cibo delle merende contadine. La vita allora era più difficile e non c'era lo stesso benessere di oggi, e si viveva con poco. La cipolla in particolare ha proprietà benefiche antinfiammatorie ottime per contrastare l'invecchiamento e lo stress. Da abbinare ad un vino bianco Grillo siciliano. Questo magico elisir con lieve sentore di pesca miticherà la sapidità del formaggio rendendo al palato la giusta armonia. Di questa leccornia ne esisto pochissime varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire e di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per 6 persone

Tempo di preparazione 30 minuti

Tempo di cottura 25 minuti circa

1 confezione di pasta sfoglia surgelata da 250 grammi rotonda

750 grammi di cipolle dorate tagliate a rondelle

1 spicchio di aglio

olio extravergine di oliva

60 grammi di burro

200 grammi di scamorza affumicata ragusana

6 sarde salate

prezzemolo

sale e peperoncino q.b

prezzemolo a piacere

mezzo bicchiere di marsala

2 uova intere

Una mangiata di parmigiano

Preparazione

Per prima cosa pulire e mondare le cipolle e tagliarle a rondelle e metterle da parte. In una padella capiente fare imbiondire l'aglio sbucciato e privato dell'anima con olio evo e le sarde salate. Appena sciolte le sarde aggiungere le cipolle e una noce di burro.

Fare appassire le cipolle piano e versare il vino liquoroso, aggiustare di sale e un pizzico di peperoncino e fare sfumare il vino fino ad ottenere una specie di crema soffice e non molto acquosa. Spegnere il fuoco e fare riposare 10 minuti. Nel caso il composto venisse non molto sodo buttare l'acqua in eccesso. Fare raffreddare ancora e aggiungere il formaggio tagliato a cubetti piccoli e le uova e mescolare. Aggiungere il prezzemolo e adagiare il composto sulla pasta sfoglia poggiata su una teglia rivestita di carta forno. Dopo avere bucherellato la pasta con i rebbi di una forchetta e mettere in forno a 180 gradi in modalità ventilata per 20- 25 minuti. Sfornare e servire ben calda.