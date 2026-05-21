Il panino di rimacino al pesce con salsa di pomodoro e peperoni è una leccornia di ispirazione britannica. Ricorda in un certo senso il Fish and chips inglese ma è composto con ingredienti prettamente siciliani. Questa pietanza è stata ideata per mia mamma, una signora di vecchio stampo siciliana con profonde radici nella nostra terra e osservante delle tradizioni cattoliche più antiche. La mia mamma che Dio deve conservare sempre in buona salute, è credente e fervente cattolica. Ogni mercoledì e venerdì osserva il precetto non obbligatorio della chiesa di astenersi dalle carni rosse e dai dolci.

Purtroppo per lei , certe volte dimentico il suo fioretto e preparo cose diverse. Per farmi perdonare ho ideato una serie di ricette adatte alla sua personalissima dieta. Molti sono i panini con il pesce oppure le minestre di verdure e zuppe succulenti tutte senza carne. Il panino di riamacino è allestito con del merluzzo pastellato e guarnito da una salsa al peperone e pomodoro fresco davvero saporita. Sono ingredienti molto comuni in Sicilia e in molte altre culture marinare. Di questa leccornia ne esistono parecchie varianti. Ottimo da abbinare ad un vino bianco fruttato Sempre siciliano come : Il Grillo. Il sapore intenso di pesca sposerà magicamente la salsa di peperoni e il pesce apportando armonia al palato.

Qui di seguito andiamo a presentare la versione più semplice da eseguire ma di sicuro effetto

Ingredienti

Quantità per 4 persone

Tempo di cottura 15 minuti

Tempo di preparazione 30 minuti

600 grammi di pesce merluzzo del pacifico già sfilettato e pulito

250 grammi di farina tipo 00

poca acqua

1 cucchiaio di paprica dolce

sale e pepe

abbondante olio per frittura

4 peperoni rossi

4 pomodori grossi rossi

1 cipolla bianca

peperoncino

olio evo

maionese

caciocavallo sfresco a scaglie a piacere

4 panini palermitani di farina di rimacino

Preparazione

Per prima cosa preparare la salsa di peperoni. In una padella capiente versare olio evo e la cipolla bianca tritata a dadini. Soffriggere la cipolla e buttare i peperoni tagliati a dadini, appena saranno poco appassiti versarvi il pomodoro tagliato a piccoli pezzi addizionare di sale peperoncino e mantenere la cottura. A cottura ultimata spegnere e lasciare raffreddare.

Tagliare il caciocavallo a scaglie e metterlo da parte. Preparare la pastella per il pesce. In una ciotola versare a farina e aggiungere poca acqua e mescolare. Addizionare la pastella con sale e paprica dolce e mescolare. Immergere i filetti di merluzzo nella pastella cospargendoli da ogni parte. Friggere il merluzzo in abbondante olio di semi e scolarlo su carta assorbente appena dorato. Aprire i panini di ricaccino e passarli 1 minuto al grill. Cospargere i lati del panino di maionese e assemblarli con le fette di pesce fritto, la salsa di peperoni e pomodoro e le scaglie di cacio cavallo fresco a piacere e servire.