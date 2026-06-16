Il pittoresco centro storico di Gragnano si prepara ad accogliere, dal 21 al 23 giugno 2026, un appuntamento imperdibile per gli amanti del buon cibo: il Festival del Panuozzo. Questa manifestazione gastronomica è interamente dedicata a uno dei prodotti più iconici e rappresentativi della tradizione culinaria locale, il panuozzo, una vera e propria eccellenza nata proprio in questa città campana. Per tre serate consecutive, l'atmosfera si animerà con un ricco programma di eventi. Il panuozzo sarà il protagonista assoluto, offrendo ai visitatori un'esperienza completa che spazierà dalle degustazioni guidate a momenti di intrattenimento con musica dal vivo e coinvolgenti spettacoli, trasformando Gragnano in un vero e proprio polo del gusto e della convivialità.

Un programma ricco tra gusto e tradizione

L'epicentro del Festival del Panuozzo sarà la suggestiva via Quarantola, situata nel cuore pulsante di Gragnano. Questa location strategica permetterà di coinvolgere attivamente i forni storici e le numerose attività commerciali del territorio, che apriranno le loro porte per celebrare questa specialità. Gli organizzatori hanno allestito una serie di stand gastronomici dove i visitatori avranno l'opportunità unica di assaporare una vasta gamma di diverse varianti del panuozzo. Ogni preparazione seguirà fedelmente la ricetta originale, garantendo l'autenticità del sapore, e sarà realizzata esclusivamente con ingredienti locali di primissima qualità, esaltando i sapori genuini della Campania.

Oltre all'offerta culinaria, il programma del festival è arricchito da un calendario di intrattenimento musicale e spettacoli dal vivo. Queste performance sono state attentamente selezionate per creare un'atmosfera festosa e, al contempo, per valorizzare la ricchezza culturale e l'eccellenza enogastronomica che contraddistinguono la regione. Il panuozzo di Gragnano, con il suo impasto particolare e la sua inconfondibile cottura nel forno a legna, non è solo un alimento, ma un vero e proprio simbolo della tradizione culinaria campana, un'icona di gusto e artigianalità che il festival intende celebrare in ogni sua sfaccettatura.

Gragnano: culla di sapori e tradizioni

Il panuozzo si conferma come una specialità tipica di Gragnano, un prodotto da forno unico nel suo genere.

La sua preparazione si basa su un impasto simile a quello della pizza, che viene poi sapientemente farcito con una selezione di ingredienti locali freschi e saporiti, creando un'esplosione di gusto ad ogni morso. Ma Gragnano non è celebre solo per il panuozzo; la città è universalmente riconosciuta anche per la sua prestigiosa produzione di pasta di alta qualità. Questo primato è il risultato di una combinazione fortunata: le condizioni climatiche favorevoli della zona, ideali per l'essiccazione, e una lunga e consolidata tradizione artigianale che si tramanda di generazione in generazione, rendendo la pasta di Gragnano un'eccellenza apprezzata in tutto il mondo.

Il Festival del Panuozzo si inserisce perfettamente in questo scenario di valorizzazione delle eccellenze gastronomiche e dei prodotti tipici del territorio.

L'evento non è solo una vetrina per il panuozzo, ma rappresenta anche una preziosa occasione di incontro e scambio. Attrae cittadini, turisti curiosi di scoprire i sapori autentici della Campania e operatori del settore, tutti uniti dalla passione per la buona cucina e dalla volontà di celebrare il ricco patrimonio enogastronomico di Gragnano. È un momento di festa che rafforza l'identità culinaria della città e ne promuove la conoscenza a un pubblico più ampio.