Assistere a New York alla nascita della Mozzarella di Bufala Campana DOP, osservando da vicino gesti e tecniche che trasformano il latte di bufala mediterranea in una delle eccellenze più apprezzate del Made in Italy nel mondo, sarà possibile dal 28 al 30 giugno in occasione del “Summer Fancy Food”.

L’evento, in programma allo Stand 2925, è il principale appuntamento dedicato al settore agroalimentare negli Stati Uniti e vedrà ancora una volta la partecipazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP, impegnato a raccontare storia, qualità e unicità del prodotto.

Un mercato strategico per l’export italiano

La presenza alla kermesse rappresenta un’occasione importante per rafforzare la posizione della mozzarella di bufala campana sul mercato statunitense, che oggi vale tra il 4 e il 7% dell’export complessivo.

Un’opportunità anche per esplorare nuove prospettive di crescita, in una fase segnata dalle preoccupazioni legate all’impatto dei dazi sul comparto lattiero-caseario.

“Portiamo nel mondo il valore della filiera”

"Gli Stati Uniti rappresentano un mercato strategico per la Mozzarella di Bufala Campana DOP", sottolinea il presidente del Consorzio Domenico Raimondo.

"Il nostro impegno è continuare a portare nel mondo il valore di una filiera che unisce territorio, tradizione e innovazione.

Al Summer Fancy Food vogliamo far conoscere non soltanto un prodotto straordinario, ma anche il patrimonio di saperi che lo accompagna: dalla bufala fino ai rigorosi controlli che garantiscono il prodotto a marchio DOP. I laboratori di filatura saranno un’occasione unica per mostrare ai consumatori americani come nasce una vera eccellenza italiana", aggiunge.

Showcooking, masterclass e dimostrazioni dal vivo

Il programma della manifestazione si apre il 28 giugno alle 15 con uno showcooking nello spazio Coldiretti, dedicato al binomio tra pizza e mozzarella di bufala campana DOP.

Alle 17 è previsto uno spostamento allo stand dell’ICE, dove si terrà un evento di promozione del Ministero dell’Agricoltura, con degustazione e esposizione dei formaggi italiani DOP a cura di Afidop.

Sempre il 28 giugno il Consorzio sarà protagonista anche di un fuori-salone alla Columbus Citizens Foundation di New York, con una dimostrazione di filatura organizzata insieme a Coldiretti e I Love Italian Food, offrendo al pubblico la possibilità di assistere alla trasformazione della cagliata in mozzarella.

Il 29 giugno spazio invece alla masterclass del Consorzio, seguita da ulteriori momenti di degustazione.

Una presenza diffusa tra stand e istituzioni

Nel corso del Summer Fancy Food, la mozzarella di bufala campana DOP sarà presente anche nello stand della Regione Campania, dove sarà protagonista della pizza, oltre che nella “Lounge Italia ICE”, con attività dedicate alla valorizzazione delle produzioni italiane.