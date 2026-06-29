Le Penne, peperone, pomodoro pancetta e salmone rappresentano un piatto della tradizione italiana molto rivisitato. In realtà fa parte di quelle pietanze di quando sono decisamente affamata e sola: Un pericolo! Ammetto di essere sempre stata una creatura tendente al tondo e vorace, ma quando rincaso dalle spese oppure dal lavoro la questione si porta a livelli di trasloco. Avete presente un orso "stacciuto " perdonate l'inferenza dialettale siciliana voluta, che mette a soqquadro la dispensa e nel frattempo mangiucchia tutto il tempo? Ci avete preso.

Alla fine le amiche incredule mi chiedono:" Ha mangiato solo un pò di pasta e sei nuovamente ingrassata due chilogrammi?" Purtroppo sto rivelando parti della mia "imbarazzante "esistenza..... Meno male . Gli altri non ci crederebbero..... Non ho certamente il tempo di raccontare per filo e per segno tutte creazioni in delirio ciccione . A volte arte! Questa ricetta in particolare è nata per caso grazie alla conoscenza della mia fruttivendola di fiducia, vende le migliori casse di peperoni e pomodori della città. Ogni volta compro con avidità e poi mi tocca smaltirle. Pomodoro Confit, peperoni al forno e così via. Però tutto sommato è divertente. Questo primo è esaltato dalla presenza del salmone e della pancetta croccante.

Nessuno credo abbia mai provato a metterli assieme. Ma è veramente buono. Buon appetito.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 30 minuti

Tempo di cottura 30 minuti

320 grammi di pasta secco in formato penne rigate

2 peperoni rossi grandi

2 pomodori rossi grandi

una confezione di 250 grammi di salmone affumicato tagliato al coltello

150 grammi di pancetta rosolata con il grasso

1 cipolla bianca

prezzemolo

olio evo

sale e peperoncino

Pan grattato tostato a piacere

mezzo bicchiere di vino bianco

Preparazione

Per prima cosa mettere a dorare la pancetta in una padella capiente senza olio. Prelevare la pancetta con una schiumatola e metterla da parte. Con lo stesso olio della pancetta mettere a rosolare la cipolla bianca con un pò di prezzemolo.

Appena sarà ben dorato aggiungere il salmone affumicato e il prezzemolo e lasciare andare per qualche minuto. Nel frattempo tagliare i peperoni a dadini e friggerli nella padella. Dopo qualche minuto sfumare con il vino. Appena poco appassiti addizionare i pomodoro e aggiustare di sale e peperoncino. Moderare la fiamma e lasciare andare. Spegnere a cottura ultimata. Nel frattempo, preparare la mollica fritta in siciliano " Atturrata" . In una padella piccola unta di abbondante olio evo rosolare il pan grattato fin quando non diventa leggermente colorato spegnere e mettere da parte. In un tegame capiente lessare le penne al dente e immergerle nella padella con le verdure e il salmone. Amalgamare il tutto e poi impiattare con la pancetta fritta e la mollica fritta a guarnizione.