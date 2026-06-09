Il panino mezzo caprese mezzo salutare è un invenzione gastronomica di mia concezione adatta ad una merenda al mare. C'e stato un periodo della mia vita che definirei senza "mezzi termine" sportivo. Correvo, andavo in palestra, e stavo attenta alla linea. A 20 anni le ragazze sono concentrate su cosa mangiano e a quello che indossano. Viene loro naturale come bere e curarsi la pelle. In estate facevo jogging in riva al mare e dopo avere finito mi sedevo sugli scogli a contemplare le onde e il tramonto. Consumavo in fretta e furia un panino e tornavo a casa per uscire con amici.

In alcune occasioni villeggiavo al mare con amiche e portavo la merenda. Di solito preparavo con cibi freschi ed estivi oppure mangiavano il gelato comprato al chiosco vicino. Questo sandwich è una ricetta leggera e di gusto per non ingrassare e per break veloce, un pò vegetariano un pò no. Composto da ingredienti semplici come il pomodoro, la mozzarella di bufala, e la crema di carciofi è un ottima idea da portare a lavoro. Magnifico da abbinare ad un vino rosato Montepulciano. Le note tanniche di questo magico elisir mitigheranno la carne di pollo apportando freschezza al palato. Ottima in ogni occasione. Buon appetito!.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 15 minuti

tempo di cottura 5 minuto

4 panini da sandwich detti sempre fresco oppure ciabatta

300 grammi di crema di carciofi semplice oppure al pistacchio

4 mozzarelle di bufala da 100 grammi ciascuna

4 pomodori Sammarzano rossi da insalata

origano secco

4 wustel di pollo

olio evo

sale

pepe nero

Preparazione

Per prima cosa procurarsi la crema di carciofi ottenuta dalla cottura in olio evo di cuori di carciofi, semplice oppure addizionata con i pistacchi tritati.

Si tratta di una crema semplice e gustosa facilmente reperibile anche in commercio on line. Ottima da preparare anche in casa in maniera casalinga. Tagliare i panini preferibilmente freschi in due parti e spalmare sulle due superfici ottenute la crema di carciofi. Nel frattempo lavare i pomodori sotto acqua corrente e togliere il picciolo verde. Poi, tagliare il pomodoro a rondelle e condirlo con origano secco, sale e pepe e tenere da parte. Lasciare riposare il pomodoro condito per qualche minuto, in modo da far rilasciare il seghetto del pomodoro stesso. Tagliare a rondelle non troppo spesse anche la mozzarella di bufala e tenerla da parte. Prendere i wustel di pollo e passarli al grill oppure alla piastra per 3 minuti circa.

A questo punto assemblare il panino alternando le fette mi pomodoro con il sughero , la mozzarella e il wustel al centro sale e pepe nero. Passare il panino al grill per 2 o 3 minuti, in modo da rendere un pò più morbida la mozzarella e poi servire il panino.