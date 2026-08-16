Il pranzo di Ferragosto è finito, ma per molti italiani la festa continua in frigorifero. Piatti di pasta, carne, pesce, verdure, contorni e dolci possono infatti trasformarsi negli avanzi del giorno dopo. E proprio quando la tavola delle feste sembra aver dato tutto, entra in scena una delle tradizioni più antiche della cucina italiana: il recupero del cibo.

Non si tratta soltanto di risparmiare. Riutilizzare correttamente ciò che resta significa anche ridurre lo spreco alimentare e riscoprire una filosofia che appartiene da sempre alla gastronomia italiana.

Secondo Coldiretti, il 60% dello spreco alimentare avviene nelle abitazioni. La cucina degli avanzi rappresenta quindi una delle pratiche quotidiane attraverso cui è possibile evitare che il cibo ancora utilizzabile finisca nella spazzatura.

Dal pranzo di festa a una nuova tavola

Il giorno dopo Ferragosto non è necessario riproporre lo stesso menu. Gli avanzi possono diventare ingredienti per preparazioni completamente diverse.

La carne arrosto può essere sfilacciata e utilizzata per polpette, ripieni o insalate. Le verdure cotte possono trasformarsi in una frittata o in una torta salata, mentre il pane avanzato può diventare protagonista di crostini, polpette e altre preparazioni.

È la stessa logica che ha dato origine a numerosi piatti della tradizione italiana.

Coldiretti ricorda, tra gli esempi, ribollita, canederli, pinza veneta e frittata di pasta: ricette nate anche dalla necessità di valorizzare ciò che era già disponibile.

E se è avanzato il pesce?

A Ferragosto il pesce può essere uno dei protagonisti della tavola, soprattutto nelle località di mare. Grigliate, fritture, insalate di mare e preparazioni al forno possono lasciare quantità che sarebbe un peccato sprecare.

Il pesce cotto può diventare la base per polpette e crocchette, essere utilizzato per un ripieno oppure aggiunto a un'insalata fredda. Anche in questo caso, però, la creatività viene dopo una regola fondamentale: la corretta conservazione.

Il pesce e gli altri alimenti deperibili non dovrebbero rimanere a lungo a temperatura ambiente.

Gli avanzi vanno riposti rapidamente in frigorifero, in contenitori adatti, e consumati prestando attenzione alle condizioni di conservazione e alle caratteristiche dell'alimento.

Il principio è semplice: recuperare ciò che è sicuro da consumare, senza trasformare la lotta allo spreco in un rischio per la salute.

La cucina di recupero è una tradizione italiana

Quella degli avanzi non è una moda nata con le campagne contro lo spreco alimentare. È una parte della cultura gastronomica italiana.

Per generazioni, soprattutto nelle famiglie contadine, buttare il cibo era semplicemente impensabile. Gli ingredienti rimasti dal pasto precedente venivano trasformati, combinati con altri prodotti e portati nuovamente in tavola.

Da questa necessità sono nate ricette che oggi consideriamo patrimonio della cucina italiana. Il recupero, quindi, non significa necessariamente accontentarsi: può diventare creatività gastronomica.

Meno sprechi, più fantasia

Il problema dello spreco alimentare riguarda anche le abitudini quotidiane. Acquistare quantità superiori al necessario, cucinare porzioni troppo abbondanti e dimenticare gli alimenti in frigorifero sono comportamenti che possono trasformare il cibo in rifiuto.

Per Coldiretti, tra le buone pratiche rientrano una spesa più consapevole, la corretta conservazione degli alimenti e la capacità di distinguere anche le diverse indicazioni riportate sulle etichette, come “da consumarsi entro” e “da consumarsi preferibilmente entro”.

Il pranzo di Ferragosto offre quindi anche una piccola lezione di cucina sostenibile: non tutto ciò che rimane è necessariamente uno scarto.

Quando gli avanzi si possono donare

Non tutto ciò che rimane dopo una festa deve necessariamente finire nel frigorifero di casa. Quando si tratta di alimenti integri, correttamente conservati e ancora idonei al consumo, esiste anche la possibilità di destinarli alla donazione attraverso associazioni e realtà impegnate nel recupero delle eccedenze alimentari.

In Italia il tema è disciplinato dalla Legge 166/2016, la cosiddetta Legge Gadda, che favorisce il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a favore di persone in condizioni di bisogno. La normativa stabilisce anche precise condizioni per garantire sicurezza e tracciabilità degli alimenti.

La donazione, quindi, può rappresentare un'alternativa concreta quando si è acquistato o preparato troppo e il cibo non verrà consumato, evitando che un alimento ancora buono diventi uno spreco.

Dal frigorifero può nascere un'altra occasione

Il giorno dopo Ferragosto può diventare così un piccolo esercizio di creatività e consapevolezza. Un avanzo può trasformarsi in un nuovo piatto, essere conservato per il pasto successivo oppure, quando è integro e rispetta i requisiti previsti, essere destinato alla donazione. In tutti i casi, la regola è la stessa: prima di buttare, fermarsi un momento e chiedersi se quel cibo possa ancora avere un valore.