A Tocco da Casauria, l'atrio comunale si prepara ad accogliere due serate all'insegna dei sapori abruzzesi più autentici. Venerdì 21 e sabato 22 agosto, infatti, la rassegna Oleante 2026 ospiterà un doppio appuntamento con il ciclo di show cooking "Gusta l’Abruzzo‑Sapori delle Terre Pescaresi". Protagonista indiscussa di queste speciali occasioni sarà la Toccolana, una pregiata varietà autoctona di olivo, profondamente legata al territorio di Tocco da Casauria, che fungerà da filo conduttore per tutte le proposte culinarie presentate.

La rinomata chef Giovanna De Vincentis guiderà il pubblico in un viaggio gastronomico, preparando dal vivo ricette che esaltano i prodotti tipici locali.

Per la serata di venerdì, il menù prevede un tradizionale pan cotto arricchito da erbe di campo fresche, fagioli e il distintivo peperone ferfellone, il tutto sapientemente condito con olio extravergine monovarietale Toccolana. Il giorno seguente, sabato, sarà la volta dei frascarelli di farro, accompagnati da una delicata vellutata di fagiolo tondino del Tavo, crescione, ulteriore olio Toccolana e una spolverata di peperone ferfellone. Durante ogni sessione di preparazione, la chef De Vincentis non si limiterà a cucinare, ma illustrerà dettagliatamente le ricette, le peculiarità degli ingredienti e le caratteristiche uniche dei prodotti utilizzati, culminando in una coinvolgente degustazione finale per i partecipanti.

La rassegna "Gusta l’Abruzzo": obiettivi e tappe

Questa significativa manifestazione è promossa con impegno dal Gal Terre Pescaresi, inserendosi nel più ampio e ambizioso progetto "Gusta l’Abruzzo". L'iniziativa ha come obiettivo primario la valorizzazione del patrimonio agroalimentare locale, con un'attenzione particolare alle filiere corte e alla promozione dei mercati contadini. Tra le finalità esplicite del progetto, spicca il sostegno concreto all’agrobiodiversità e l'incentivo a un modello di consumo maggiormente connesso alle produzioni autoctone del territorio. Il calendario degli eventi, già avviato con successo a Pescara nel mese di luglio, proseguirà il suo percorso dopo la tappa di Tocco da Casauria, con due ulteriori appuntamenti fissati per il 27 e 28 agosto presso il Porto turistico Marina di Pescara.

Non solo, il progetto prevede di estendere la sua portata con incontri successivi anche nelle aree dell’Aquilano e della Marsica, attraverso il coinvolgimento attivo di altri Gal partner, ampliando così la sua risonanza regionale.

Sostegno e impatto del progetto "Gusta l’Abruzzo"

Il ciclo di eventi "Gusta l’Abruzzo‑Sapori delle Terre Pescaresi" beneficia di un importante cofinanziamento nell'ambito del Csr Abruzzo 2023‑2027, specificamente attraverso l'intervento Srg06, con il supporto del Fondo Feasr e della Ssl Gal Terre Pescaresi. Ogni singolo appuntamento di questa rassegna è concepito per offrire un'esperienza completa: la preparazione dal vivo di piatti che rappresentano la ricca tradizione culinaria regionale, guidata da uno chef esperto che non solo esegue le ricette, ma ne illustra anche le fasi cruciali e le proprietà distintive degli alimenti impiegati.

A coronamento di ogni sessione, i partecipanti hanno l'opportunità di prendere parte a una degustazione, un momento per apprezzare direttamente i sapori proposti. L'intera iniziativa è saldamente orientata a promuovere una più profonda conoscenza e apprezzamento dei prodotti locali, rafforzando al contempo le filiere corte e contribuendo attivamente alla riduzione dell'impatto ambientale, spesso associato alla distribuzione di prodotti provenienti da circuiti più ampi e meno sostenibili.