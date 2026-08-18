C'è un momento che si ripete sempre più spesso durante una vacanza: arriva il piatto al tavolo e, prima ancora di assaggiarlo, si prende lo smartphone.

Una pizza particolare, un dolce mai visto, un mercato colorato, una colazione in una piazza o una specialità locale finiscono così dentro la galleria fotografica insieme a monumenti, panorami e tramonti.

Ma perché fotografiamo il cibo quando viaggiamo?

Non esiste un unico motivo e sarebbe riduttivo attribuire tutto ai social. Fotografare un piatto può significare conservare un ricordo, raccontare un'esperienza agli amici, condividere una scoperta oppure semplicemente fermare un momento della vacanza.

E il fenomeno si inserisce in un cambiamento più ampio: il cibo è diventato una componente sempre più importante dell'esperienza turistica.

Il viaggio passa anche dalla tavola

Visitare una città non significa più soltanto vedere monumenti e musei. Sempre più spesso significa anche assaggiare ciò che appartiene a quel territorio.

Nel Media Kit 2026, ENIT dedica uno spazio specifico al turismo enogastronomico, evidenziando l'interesse dei viaggiatori verso le eccellenze italiane e i prodotti tipici locali.

Il piatto, quindi, può diventare una sorta di biglietto da visita del luogo visitato. Una specialità racconta una tradizione, un ingrediente può essere legato a un territorio e una ricetta può custodire una storia che difficilmente si trova in una guida turistica.

Fotografarla significa anche portare con sé una traccia di quell'esperienza.

Non è soltanto una foto per Instagram

Pensare immediatamente ai social sarebbe però semplicistico.

Una fotografia scattata durante un viaggio può avere una funzione molto più personale. Le immagini servono anche a ricostruire, mesi o anni dopo, una vacanza: dove eravamo, cosa abbiamo assaggiato, con chi eravamo.

Il cibo ha in questo senso una caratteristica particolare. Un monumento può ricordare un luogo, mentre un piatto può ricordare contemporaneamente un luogo, un profumo, una persona e un momento.

È probabilmente anche per questo che le fotografie gastronomiche occupano così facilmente spazio nei racconti personali delle vacanze.

Il piatto racconta il territorio

C'è poi un'altra ragione per cui la fotografia del cibo si lega bene al turismo.

Quando siamo lontani da casa, troviamo qualcosa che non possiamo trovare nello stesso modo nella nostra città. Il prodotto tipico diventa allora una parte dell'identità del luogo.

Pensiamo a una pasta fresca preparata secondo una tradizione locale, a un formaggio prodotto in una determinata zona, a un dolce regionale o a una specialità di strada.

La fotografia non immortala quindi soltanto “cosa abbiamo mangiato”, ma può diventare il modo per ricordare dove siamo stati e cosa abbiamo scoperto.

Dalla foto al racconto della vacanza

Condividere un piatto sui social aggiunge un'altra dimensione.

La fotografia può trasformarsi in una piccola recensione personale: “questo l'ho assaggiato qui”, “questa è una specialità del posto”, “questo ristorante mi è piaciuto”.

I social diventano così una sorta di diario di viaggio pubblico, nel quale accanto alle immagini delle destinazioni trovano spazio esperienze molto più quotidiane.

E il cibo ha un vantaggio: è immediatamente comprensibile. Non serve conoscere la storia di un monumento per capire che una tavola imbandita racconta qualcosa dell'esperienza appena vissuta.

Un turismo sempre più legato alle esperienze

Il fenomeno va inserito in una trasformazione più ampia del turismo.

Le nuove tendenze mostrano viaggiatori sempre più interessati a costruire vacanze che rispecchino gusti e passioni personali.

Le Travel Predictions 2026 di Booking.com descrivono proprio una crescente personalizzazione dell'esperienza di viaggio.

La gastronomia si inserisce perfettamente in questa evoluzione: scegliere una trattoria particolare, visitare un mercato, partecipare a una degustazione o imparare a preparare una ricetta può diventare parte integrante del viaggio.

La fotografia arriva quasi naturalmente dopo: prima si vive l'esperienza, poi la si conserva e la si racconta.

Anche il turismo in Italia continua a crescere

Il contesto turistico italiano rende il fenomeno particolarmente interessante.

Secondo ISTAT, nel primo trimestre del 2026 gli arrivi nelle strutture ricettive italiane sono aumentati del 4,2% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre le presenze sono cresciute del 7,5%.

La componente straniera ha contribuito in maniera significativa alla crescita, con presenze in aumento del 12,3%.

Più persone in viaggio significano anche più occasioni per incontrare cucine, prodotti e tradizioni differenti.

E in un Paese come l'Italia, dove il patrimonio gastronomico è profondamente legato ai territori, la tavola diventa quasi una seconda mappa da esplorare.

La fotografia che diventa memoria

Alla fine, forse, fotografare il cibo in vacanza non significa necessariamente voler mostrare agli altri quello che stiamo mangiando.

A volte significa semplicemente non voler dimenticare quel momento.

Tra centinaia di fotografie di paesaggi e monumenti, può essere proprio quella di un piatto a riportarci indietro nel tempo: il ristorante trovato per caso, la cena con gli amici, il mercato scoperto durante una passeggiata, il dolce assaggiato per la prima volta.

Perché quando viaggiamo, il cibo non riempie soltanto lo stomaco: diventa parte della storia che porteremo a casa.