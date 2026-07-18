I calamari alla moda di Castor Durante sono un secondo piatto semplice e genuino composto da pochissimi ingredienti. Un interessante pausa gastronomica interamente presa dai ricettari più segreti della Santa sede di Roma. Durante il corso dei secoli le corti papali hanno ostentato luculliani banchetti e deliziosi manicaretti in occasione di feste speciali e anniversari di pontificato. Papa Sisto V salito alla guida del sacro soglio intorno al XVI secolo era invece un uomo austero. Usava consumare pasti frugali e seguiva i consigli di un suo medico personale: Castor Durante.

Prediligeva scrupolosamente i suoi consigli e le sue diete a base di pesce, frutta e verdura. Molte di quelle leccornie semplici e spartane fanno parte di uno formulari della chiesa più rinomati e famosi. Questo piatto ricco di erbe odorose rappresenta ancora oggi una proposta per una cena veloce ma golosa. Ottima da abbinare ad un vino : Bolgheri bianco. Questo elisir di colore giallo paglierino sposerà benissimo il sapore del pesce apportando freschezza al palato. E allora provatelo!

Ingredienti

Quantitativi per 6 persone

Tempo di preparazione 45 minuti

Tempo di cottura 15 minuti

1 chilogrammo di calamari con il nero

vino bianco

olio d'oliva evo

1 misto di erbe odorose a piacere ( prezzemolo, alloro, timo, ecc)

sale e pepe

Preparazione

Per prima cosa bisogna pulire i calamari sotto abbondante acqua corrente.

Eviscerare il mollusco avendo cura di togliere la pelle eliminando le parti più dure e la bocca. Tenere da parte il nero all'interno del pesce . Asciugarli per bene e tagliarli a rondelle non troppo spesse. Porre i calamari in un tegame dai bordi alti : Versare il vino bianco in egual misura di acqua fino a coprirli interamente. Aggiungere sale e pepe e portare a bollore. Far cuocere un quarto d'ora; verso la fine della cottura aggiungere il nero e mescolare bene. A parte tritare le erbe aromatiche e aggiungerle al piatto, oppure adoperarne un mazzetto da poter eliminare per intero. Servire i calamari in ciotole di ceramica guarniti con un filo di olio e una manciata di prezzemolo fresco a crudo.

Portarli in tavola ben caldi . In alternativa adagiarli su Crostoni di pane abbrustolito oppure assieme a del pane con bruschetta al pomodoro fresco rosso. Guarniti sempre con olio a crudo.

Consiglio

Adoperare sempre molluschi freschi e possibilmente a Chilometro zero, pescati solo da un giorno. Il calamaro congelato è più difficile da lavorare, e dopo la cottura potrebbe sembrare gommoso rispetto al prodotto fresco. E ' importante rispettare esattamente le dosi consigliate e i tempi di cottura per evitare un pesce troppo cotto e colloso. Infine A fine cottura mescolare energicamente con le erbe a miscela per ottenere un piatto più profumato