Si riaccende improvvisamente lo scontro, che sembrava ormai risolto, tra Junior Cally e Mike Highsnob. I due infatti da qualche minuto si stanno reciprocamente mandando video messaggi al veleno [VIDEO], suscitando le attenzioni dei tanti appassionati di Rap italiano che da mesi seguono il loro altalenante rapporto umano e professionale.

Junior Cally ed Highsnob, infatti, hanno collaborato più volte nell'ultimo periodo e, fino a qualche tempo fa, sembravano aver creato un vero e proprio sodalizio artistico che nel corso dei mesi però era andato gradualmente scemando, fino al punto da far supporre a molti osservatori che tra i due rapper non corresse più buon sangue.

Ipotesi paventata anche da Antonio Dikele Distefano durante una recente intervista concessa dallo stesso Junior Cally a Esse Magazine, ma respinta da quest'ultimo, che aveva spiegato come tra i due, nonostante alcune incomprensioni poi chiarite, non ci fossero particolari dissapori – almeno fino alla settimana scorsa – anche se il sodalizio artistico era evidentemente venuto meno.

Qualche minuto fa però Mike Highsnob si è veementemente scagliato contro il suo ex amico – ormai possiamo tranquillamente definirlo tale – che ha prontamente risposto.

L'attacco di Highsnob: 'Mi hai tolto il follow'

Il motivo dell'astio dell'autore di 'Fisher Price' nei confronti di Junior Cally, stando a quanto da lui dichiarato, é da individuare semplicemente nel fatto che quest'ultimo avrebbe smesso di seguirlo su Instagram.

Queste le parole di HighSnob: "Avevamo parlato, ci eravamo chiariti, a Esse Magazine hai dichiarato che era tutto apposto, e poi mi defollowi un'altra volta? Allora, siccome non sono un cretino, immagino che avrai stretto qualche accordo con qualcuno a cui non sto simpatico e quindi hai deciso di smettere di seguirmi di nuovo. Sai qual è il problema Junior? Io ti conosco sotto la maschera, ora vuoi fare una pagliacciata talmente grande da mettere una maschera anche sotto la maschera? Detto ciò, non me ne frega nulla di fare polemica, e tanto meno della tua finta amicizia, a questo punto.

Siete tutti uguali, ci tenevo solo a metterci la faccia, vai a fare in cu** pure tu".

La replica di Junior Cally: 'Come i bambini di 8 anni, sei un rosicone'

Questa invece la replica di Junior Cally: "Un'altra volta fratè? Come i bambini di 8 anni. Sai che c'è ? Se non ti taggo sembra che non voglio darti hype, però tu lo fai, quindi lo faccio anche io. Tu sei un rosicone, perché mi vedi andare su mentre tu rimani lì a rosicare [VIDEO], e continuerai a farlo. Dai, ti taggo anche, così ti prendi due followers.