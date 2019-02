Annuncio

"Broken Ghost" di Richard Gray è un film scritto da Abe Pogos e Catherine Hill, che racconta la storia inquietante di una ragazza e della sua ascesa per confrontarsi con i suoi demoni.

Un cast talentuoso che vede come protagonista l'eccezionale Scottie Thompson (12 Mokeys, The Blacklist, Star Trek), insieme a Nick Farnell (Where the Wild Things Are, The Mule), Devon Bagby (Ray Donovan), Joy Brunson (This is Us, Shameless), George Griffith (Twin Peaks) e con la fantastica performance di Autry Haydon-Wilson.

Il film sarà distribuito da Film Mode Entertainment su tutte le principali piattaforme digitali e VOD già a partire da martedi 12 febbraio.

Il regista Richard Gray

Richard Gray è un regista e produttore cinematografico australiano (fra le altre ricordiamo le pellicole "The Lookalike", "Sugar Mountain" e "Robert the Bruce"), il quale già all'età di 15 anni ha iniziato a realizzare cortometraggi e lavorare nei Cinema.

"Siamo entusiasti del fatto che il pubblico sarà in grado di provare finalmente il nostro film", ha detto Gray in un recente comunicato della Film Mode Entertainment.

"Sono soddisfatto dell'originalità della sceneggiatura della pellicola. La storia di Imogen di sollevarsi al di sopra del bullismo e della depressione straziante mi ha davvero reso fiero di poterla raccontare su una tela così grande. Adoro le storie di fantasmi, ma gli elementi umani hanno portato in Broken Ghost ciò che rende speciale il film per noi".

Film Mode Entertainment

"L'intero team di Film Mode Entertainment sono contenti di poter lavorare con Richard Gray e il team di Yellow Brick Films in un altro avvincente film che eleva la barra di genere ad un livello più alto", ha detto Clay Epstein, attraverso un comunicato della Film Mode Entertainment.

"Con il suo acuto senso della narrazione e delle paure perfettamente posizionate, e con un cast notevole, non vediamo l'ora che gli spettatori abbiano l'opportunità di vedere il film".

La Film Mode Entertainment vanta dei recenti successi come "Sugar Mountain" con Jason Momoa, "Little Pink House" con Catherine Keener, candidata all'Oscar, e "Viking Destiny" con il candidato all'Oscar Terence Stamp. Le prossime uscite annunciate sono invece "Crypto", "Stage Mother", "Burn", "The Good Neighbor", "Gangster Land" e "Ballerina".

Sinossi

Alla disperata ricerca di una nuova vita, Imogen e la sua famiglia si trasferiscono nel Montana col tentativo di sfuggire ad un passato segreto. Desiderosa di fare una nuova vita per se stessa, Imogen deve superare nuovi tormenti, vecchi segreti e una strana presenza in soffitta. Nella continua lotta che la ragazza dovrà affrontare per rialzarsi, la famiglia scopre che i fantasmi del loro passato non sono gli unici con cui devono confrontarsi.