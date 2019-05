Doris Day è morta. L'ultima grande diva dell'olimpo hollywoodiano degli anni '50 e '60 si è spenta nella sua casa di Carmel Valley, in California, all'età di 97 anni. Considerata a buona ragione quale una delle più grandi stelle del Cinema di ogni tempo, l'artista per la sua età era in buone condizioni di salute, ma una grave forma di polmonite ha minato le sue difese fino a comprometterne irrimediabilmente lo stato fisico. Protettrice degli animali, era una vegetariana convinta.

Muore Doris Day, Hollywood piange la sua grande stella

Alle prime ore del mattino di lunedì 13 maggio se n'è andata Doris Day, al secolo Doris Mary Anne Kappelhoff. Nel secolo scorso il suo aspetto grazioso e i suoi lineamenti solari le fecero guadagnare l'appellativo di "fidanzata d'America".

Nata nei primi anni '20 a Cincinnati, nello stato americano dell'Ohio, la Day è stata un personaggio artistico molto versatile, capace di spaziare dalla radio al cinema fino alla televisione.

In particolar modo, ottenne un grande riscontro discografico negli anni '40 come cantante di Big Band, mentre nei due decenni successivi si affermò come grande attrice di cinema, e tra gli anni '60 e '70 riuscì ad imporsi anche come interprete televisiva.

Numeri alla mano, nel curriculum artistico di Doris Day figurano 39 film, un'ottantina di ore di programmi Tv, oltre 650 canzoni, una nomination al premio Oscar e la vittoria di un Golden Globe e di un Grammy Award.

Una curiosità: fino al 2017 la Day ha pensato di essere nata nel 1924, ma in occasione del suo 95° compleanno ha finalmente realizzato di essere venuta al mondo nel 1922.

La filmografia principale della grande diva

Da "Amore sotto coperta" del 1948 per la regia di Michael Curtiz, fino a "C'è un uomo nel letto di mamma" del 1968 diretto da Howard Morris, la Day ha preso parte a una quarantina di pellicole cinematografiche.

Sicuramente la bravissima interprete americana è stata una delle attrici preferite del regista David Butler, per il quale ha girato 6 film, di Michael Curtiz, per il quale è apparsa in 4 pellicole, e di Roy Del Ruth, con il quale ha lavorato in 3 occasioni.

Oltre ai registi sopra elencati, Doris Day ha anche girato due lungometraggi con i registi Charles Walters, Delbert Mann, Frank Tashlin, Michael Gordon, e nel 1956 ha interpretato il ruolo di Jo McKenna nel film "L'uomo che sapeva troppo" di Alfred Hitchcock. Dal 1968 al 1975, infine, ha interpretato con grande successo la serie televisiva "The Doris Day Show".

Il 23 giugno 2004 l'attrice di Cincinnati fu insignita della Medaglia Presidenziale della Libertà, massima onorificenza degli Stati Uniti insieme alla Medaglia d'Oro del Congresso.