Recentemente il noto rapper di origine sarda Salmo, all'anagrafe Maurizio Pisciottu, aveva annunciato su Instagram l'eventuale prossima uscita di un nuovo album. Tale 'misterioso post' aveva scatenato molta curiosità tra i fans e i followers del musicista ed ora tale 'enigma' si è finalmente risolto. Difatti, sempre su Instagram l'artista olbiese ha annunciato l'uscita di un nuovo cd, che per la precisione sarà il nuovo mixtape della Machete Crew. Su ciò, bisogna segnalare che la terza edizione del mixtape uscì a settembre del 2014.

Da Fibra a Marracash passando per Nitro e Ghali, i rapper che hanno collaborato con Salmo

Andando maggiormente nei particolari, il nuovo mixtape prodotto dalla Machete Empire Records avrà ospiti ben noti nel panorama della musica rap-hip hop e trap contemporanea. Più specificatamente, tra gli ospiti dell'album ci sarà il membro della Machete Crew Nitro così come gli storici esponenti della scena hip hop italiana Fabri Fibra e Marracash, ma anche musicisti più giovani come Massimo Pericolo e il sempre più ben conosciuto rapper/trapper Ghali. Per essere precisi, l'album 'Machete Mixtape4' (MM4) uscirà il 5 luglio del 2019.

Il successo della mega-festa 'Open Sea Repubblic'

In questi giorni Salmo era impegnato anche nel concerto tenutosi durante la 'Open Sea Repubblic', un evento organizzato dallo stesso artista sardo insieme alla Red Bull. Durante la tre giorni della festa organizzata sulla crociera Genova-Olbia, si sono alternati diversi rapper e musicisti abbastanza noti come Franco 126, il già citato Nitro e Gemitaiz. Oltre a ciò, riporta un articolo pubblicato sul sito web della testata online 'Leggo', Salmo ha sostenuto che la natura dell'evento non aveva nessuna finalità di stampo politico e ha affermato che tutti erano benvenuti, compreso il ministro dell'Interno Matteo Salvini nel caso avesse voluto rappare.

Proprio su ciò, c'è da dire che non molto tempo fa erano sorte delle polemiche per via di alcune dichiarazioni molto critiche del musicista olbiese nei confronti dello stesso segretario della Lega Nord e dei suoi seguaci. Oltre a tutto ciò, c'è da segnalare che negli ultimi giorni l'artista originario della Sardegna è intervenuto anche sull'eventualità di una sua partecipazione al programma 'X Factor', nelle vesti di giudice. Andando nei dettagli, il rapper ha decisamente rifiutato tale probabilità e ha affermato che la conduzione di tale programma televisivo non è propriamente adatta alla sua natura.

Tornando alla Open Sea Repubblica e stando al già citato articolo di Leggo, Salmo ha sostenuto di avere un 'bisogno fisico' di tornare nella sua terra d'origine, ovvero sia la Sardegna.