Quando una rassegna culturale si ripete per 20 anni consecutivamente, crescendo e distinguendosi per la qualità delle presenze richiamate e per la partecipazione del pubblico di anno in anno sempre più numerosa, si scorge il segno non solo di una progettualità solida, ma anche di un riconoscimento identitario che vede nella cultura e nell'arte leve di apertura e di autoespressione territoriale.

Tra Ville e Giardini, l'itinerario di musica e teatro in giardini e corti dei palazzi storici, nelle aree golenali o in luoghi dove il Po ed i suoi argini raggrumano la loro inconfondibile dolcezza, è la manifestazione del Polesine che nell'edizione 2019 raggiunge il suo ventennale di idee, iniziative, spettacolo.

Ad essere tracciata nei due decenni è la parabola di 300 artisti invitati, da Arisa a Malika Ayane e Nina Zilli, da Susan Vega a The Manhattan Transfer insieme a moltissimi altri.

Il Direttore Artistico della manifestazione Claudio Ronda, ideatore ed artefice di una portentosa griglia di attività fin dal primo evento dell'anno 2000, ha spiegato: "Il teatro, i concerti, hanno sempre rappresentato una forma di scambio, di incontro fra il pubblico e l'artista, per portare a casa ciascuno un'esperienza inedita ed interessante".

L'anteprima del prossimo 9 luglio di "Tra Ville e Giardini", che inizierà ufficialmente il 17 luglio per chiudersi il 18 agosto, avvicinerà sul proscenio della cinquecentesca Villa Malmignati di Lendinara, il pianista e compositore di Rovigo Paolo Lazzarini, autore delle colonne sonore dei documentari di "Quamm Medici per l'Africa", e due band locali, Salt & Pepper e Nino & The Soul Food, in un affiatato "derby musicale" che rappresenterà lo slancio propulsivo delle successive serate.

Il programma completo

Una nota distintiva caratterizza il cartellone 2019 ed è stata sottolineata dalla Presidente provinciale della Commissione Pari Opportunità Antonella Bertoli. Infatti il logo delle Pari Opportunità compare per la prima volta nella locandina dell'evento per dare risalto alla presenza delle artiste donne.

La rassegna esordirà il 17 luglio con un cantante e showman eclettico e dalla creatività imbizzarrita come Elio (di Elio e le storie tese) che si esibirà nell' "Opera Buffa- Il Flauto Magico e cento altre bagatelle" nel Giardino di Cà Morosini a Polesella, villa che risale al XVII secolo ed era la residenza estiva dei Dogi veneziani.

Il 19 luglio a Villanova del Ghebbo in Piazza Monsignor Porta ci sarà OkiDok, il famoso duo di artisti acrobati circensi pronto a stupire con la performance "Slips Inside", mentre il 20 luglio nell'area spettacoli del Censer di Rovigo si terrà il concerto di Ginevra Di Marco e Cristina Donà, che lanciano l'abbinamento canoro da amiche per la musica in tour e da cantautrici versatili e profonde. Il 23 luglio a Trecenta nella Corte dei Gorghi sarà la volta di Mike Stern, allievo di Pat Metheny, 5 nominations ai Grammy, assoluto big del jazz-fusion che sarà accompagnato dalla Dave Weckl Band per emozionare con vorticosa eleganza sonora.

Il 25 luglio a Porto Tolle nel Giardino Tenuta Giarrette sarà di scena l'intelligente trasformismo di Arturo Brachetti che in una intervista-spettacolo fornirà esilaranti spiegazioni sulla sua vocazione istrionico-attoriale. Il 27 luglio nel Giardino di Villa Schiatti di Ficarolo sarà protagonista Ladyvette in concerto, tre donne "pepper, sugar e honey" che racconteranno croce e delizia del successo. Il 30 luglio nel Giardino di Villa Dolfin di Lendinara arriverà Chiara Civello, cantante, compositrice, polistrumentista (si esibisce solitamente con chitarra e pianoforte) che è stata special guest di Gilberto Jil nel tour estivo europeo 2018.

Il 3 agosto a Ceregnano nel Giardino di Villa Le Procurative imperverserà con il sassofono da giravolte swing Ray Gelato, artista britannico che a titolo privato si è esibito davanti alla Regina Elisabetta con Paul Mc Cartney e Richard Branson. Il 4 agosto nell'area golenale Il Pontile di Occhiobello toccherà a Gioele Dix portare il mito nella quotidianità con il sale dell'ironia nel suo "Vorrei essere figlio di un uomo felice" in cui racconta la sua esperienza di figlio e di padre salpando fra le sponde della classicità omerica e del racconto di Telemaco in cerca di Ulisse. Il 6 agosto nel Giardino dell'Abate di Badia Polesine l'attrice ed imitatrice Francesca Reggiani agguanterà la parola nel suo "Oneman show al femminile" fra puntualizzazioni critiche e bordate comiche sulle donne nell'attuale mondo scosso da realtà e reality, vero e falso, caos e innovazione. L'8 agosto a San Basilio, Ariano nel Polesine, il duo Le EbbaneSis mostrerà come voce e chitarra della canzone melodica napoletana possano conquistare il web e la più viva notorietà nelle platee italiane ed europee. Il 9 agosto ad Adria nel Cortile della Casa delle Associazioni avrà luogo il concerto di Filippo Graziani, figlio del cantautore Ivan, che presenterà i propri lavori e anche il riarrangiamento di celebri ed indimenticabili testi del padre. L'11 agosto a Villa Nani Mocenigo di Canda, sarà presente un'importante ensamble di musica contemporanea polacca, Volosi in Nomadism, che condurrà nelle atmosfere della musica dei Carpazi. Il 13 agosto nell'Arena Don Arrigo ragazzi di Ceneselli coinvolgerà il pubblico Soul System, in un concerto di vibrante pulsazione ritmica evocativo del turbinoso "african sound". Il 16 agosto nel giardino di Palazzo Bentivoglio a Ceneselli, occuperà la scena Eva Pevarello, con la sua voce calda e graffiante reduce da Sanremo e XFactor. Si terminerà il 18 agosto a Fratta Polesine in una delle location più prestigiose della provincia, Villa Badoera, risalente alla metà del Cinquecento progettata dall'architetto Andrea Palladio, villa veneta inserita fra i siti Unesco. A dare il saluto finale sarà Raphael Gualazzi, vincitore di "Sanremo Giovani" nel 2011, pianista e cantautore ormai conosciuto nello scenario internazionale che sogna di rendere il jazz un fenomeno sempre più popolare fra impennate visionarie e poesia.

Una costellazione di appuntamenti in una stretta rete territoriale

La carrellata degli appuntamenti è fitta ed estesa a 16 Comuni del Polesine. Alla conferenza stampa di presentazione degli eventi il 5 luglio hanno partecipato rappresentanti degli enti promotori: Ivan Dall'Ara, Presidente della Provincia di Rovigo, Cristiano Corazzari, Assessore Regionale alla Cultura, Giuseppe Toffoli, della Fondazione Cassa di Risparmio Padova e Rovigo, Claudio Curina di Ente Rovigo Festival, il Vicesindaco di Rovigo Roberto Tovo, il Sindaco di Polesella Leonardo Raito, il Vicesindaco di Canda Roberto Tomasini insieme ad altri esponenti di municipalità ed associazioni in una partnership che include anche "Reteventi Cultura" e "Pari Opportunità". Sostiene le iniziative Rovigo Convention & Visitors Bureau e la coordinatrice Cristina Regazzo ha concluso: "Tra Ville e Giardini è ormai una stella fissa dell'orizzonte culturale locale e fa conoscere bellezze storico-artistiche talvolta poco note agli stessi residenti che durante l'estate si muovono da un punto all'altro del Polesine. La manifestazione è, inoltre, una leva attrattiva del turismo e la Cultura è il mezzo migliore di cui disporre per far emergere l'eco della territorialità".

Significativo anche il logo scelto per il ventennale e ideato da Ludovico Guglielmo: un bouquet di papaveri che sorge da una audiocassetta di suggestione vintage, un'esplosione di colore sorretta dal legame degli steli che annodano passato, presente e futuro della manifestazione.