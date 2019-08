L'attrice Simona Tabasco ha ricevuto il premio 'Social World Film Festival' 2019 come attrice rivelazione dell'anno. Il prestigioso premio è stato consegnato all'attrice campana, ieri, mercoledì 31 luglio 2019, in occasione della quinta giornata della manifestazione cinematografica che si svolge ogni anno nella meravigliosa location del comune di Vico Equense, piccolo centro della costiera sorrentina nella Città Metropolitana di Napoli.

Chi è Simona Tabasco?

Simona Tabasco, giovane attrice partenopea, nasce a Napoli il 5 aprile 1994. Diplomata presso il centro sperimentale di Cinematografia di Roma, esordisce sul piccolo schermo grazie a due serie televisive, 'Fuoriclasse' (prima e seconda stagione su Rai Uno negli anni 2014 e 2015 per la regia di Riccardo Donna e Tiziana Aristarco) ed 'E' arrivata la felicità' (in onda su Rai Uno nel 2015 e nel 2018 in due stagioni per la regia di Riccardo Milani e Francesco Vicario).

Appassionata del mondo dello spettacolo sin dalla tenera età, dimostra sin da subito, a sei anni appena, una straordinaria predisposizione per il mondo della recitazione. Il suo debutto cinematografico arriva con il film 'Perez' del regista Edoardo De Angelis, grazie al quale ottiene il prestigioso premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d'argento del 2015. Prossimamente sarà impegnata nelle riprese della terza stagione della fiction rai 'I bastardi di Pizzofalcone', dove interpreta il ruolo di Alex Di Nardo, una poliziotta omosessuale alla ricerca della sua indipendenza.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cinema

Il festival

Il Social World Film Festival, giunto quest'anno alla sua nona edizione, è iniziato sabato 27 luglio 2019 e proseguirà con una serie di incontri, proiezioni, masterclass e laboratori creativi fino a domenica 4 agosto 2019. Il festival nasce nell'anno 2011 come mostra internazionale del Cinema Sociale da un idea del regista e produttore cinematografico Giuseppe Alessio Nuzzo, con il patrocinio del Comune di Vico Equense.

Obiettivo della kermesse cinematografica, che il prossimo anno raggiungerà la doppia cifra di edizioni, è quello di realizzare un momento di aggregazione sociale e culturale per le nuove generazioni. Un'intera settimana di attività, ben sette giorni dedicati ai ragazzi accreditati e giurati, mondo della carta stampata e addetti ai lavori: dibattiti, convegni, congressi e contest riescono a creare, infatti, un’occasione altamente formativa, professionalizzante e unica.

Il Festival non si svolge solo durante i mesi estivi ma prosegue durante tutto l’anno grazie ad una lunga e ricca serie di eventi di caratura nazionale ed internazionale che promuovono il Cinema giovanile e la Regione Campania in tutto il mondo.