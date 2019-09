Chiara Ferragni ormai è un nome che conoscono tutti. La bionda imprenditrice digitale conta milioni di follower, copertine per riviste importanti e secondo la rivista Forbs è l'influencer di moda più importante del momento ed ora è arrivata anche la 79° Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia con il docufilm "Chiara Ferragni unposted" diretto da Elisa Amoruso.

Il festival di Venezia

E' stata la stessa Ferragni a comunicare a tutti i suoi affezionati followers la notizia della partecipazione al Festival di Venezia il 4 settembre.

Elegantissima in abito Dior ha sfilato accompagnata dal marito Fedez sul red carpet prima della proiezione del film.

E in pochi giorni, ancor prima dell'uscita ufficiale nelle sale, il docufilm "Chiara Ferragni unposted" è considerato da molti già un successo. Secondo l'algoritmo "Media Impact Value" che si occupa di calcolare il valore tramite le citazioni sui social, online e le testate stampa, il docufilm vale circa 10 milioni di dollari.

Il docufilm al cinema il 17-18-19 settembre

E finalmente anche i fan della bella imprenditrice potranno vedere il docufilm. Per tre giorni, ovvero il 17-18-19 settembre in tantissime città italiane sarà proiettato "Chiara Ferragni unposted". Ma cosa aspettarci?

Tramite le sue Instagram Stories in questi giorni la Ferragni ha rivelato qualche dettaglio. Ha fatto sapere che è stata seguita per mesi in tutta la sua vita, da settembre 2018 a gennaio 2019, girando a Noto (dove si è tenuto il matrimonio con Fedez un anno fa), Milano, Parigi, Cremona (la sua città natale), New York e Los Angeles.

Inoltre ci saranno molti interventi di persone a lei vicine che la raccontano, ma anche professionisti che parleranno di social media e del loro ruolo sempre più importante nella società, non solo nella vita personale degli individui. Il docufilm sarà in italiano ed inglese ma con sottotitoli.

Insomma "Chiara Ferragni unposted" sembra proprio che sarà il racconto sulla vita privata e lavorativa dell'imprenditrice digitale più famosa del momento, ci darà la possibilità di vedere un'altra parte di Chiara che magari dai social network non emerge e capire un po' meglio il suo lavoro, ma anche un'analisi della società in cui stiamo vivendo e che si evolve velocemente.

Ma finalmente il conto alla rovescia per l'uscita ufficiale sta terminando.

Sul sito ufficiale del film è possibile prenotare i biglietti e consultare i Cinema in cui sarà proiettato, ma la stessa Chiara Ferragni ha fatto sapere sempre tramite Instagram che le sale sono in aggiornamento e consigliava di contattare il cinema della propria città se non presente nella lista per sapere se il film sarà in programmazione.