Il Rap di Tedua, così come molte delle sue dichiarazioni pubbliche ed alcune delle sue risposte nelle interviste, non è quasi mai di immediata comprensione: l'ermetismo del linguaggio dell'autore di 'Mowgli' fanno ormai parte del personaggio, si tratta infatti di una caratteristica che viene spesso lodata dai fan, ma allo stesso tempo il motivo di molte delle critiche dei detrattori.

Tedua prova a spiegare il senso della rima in cui cita Jovanotti

Ieri il rapper cresciuto tra Milano e Genova ha pubblicato assieme all'amico e collega napoletano Enzo Dong il brano 'Limousine', che sarà presente nel disco di quest'ultimo.

Come già accaduto in passato molti ascoltatori non sono riusciti a cogliere in pieno il senso della strofa di Tedua, che ha quindi provato a fare alcune precisazioni via social, sopratutto su una quartina in particolare, nella parte finale della sua storia, ovvero: "Homie, non duri se consumi gas / Siete cocciuti, delle nullità / Da sconosciuti a vere star / Pago il prezzo del successo / Dopo i cinque giorni con l'aumento / Mi hai lasciato da solo davanti la nuova scuola / Come il pezzo di Jova".

Questa invece la spiegazione fornita ai fan. "Il pezzo parla di amicizia e di come cambi a seguito del successo! Vi spiego la chiusura della mia strofa. [..] Ho citato una parte de 'Le scarpe piene di sassi' di Jovanotti. Jova rammentava di essere stato lasciato da solo davanti a scuola. Io son stato lasciato da solo davanti la nuova scuola (New Wave)! Pagando in ritardo, inconsapevole e preso dall'enfasi, il prezzo del successo con un conseguente sovrapprezzo (multato all'eccesso verso il successo ai 200)".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Curiosità Rap

Molti fan non capiscono la spiegazione di Tedua: 'Ho capito meno di prima'

Le parole di Tedua non sembrano però aver convinto tutti. La risposta del rapper è stata infatti ri-postata nel giro di pochi minuti da diverse pagine e su diversi gruppi social dedicati al rap italiano, che abitualmente seguono con attenzione tutte le mosse e le nuove uscite dei protagonisti del rap game.

Scorrendo i commenti ai contenuti in questione è facile rendersi conto di come la maggior parte dei fan abbia trovato la spiegazione della strofa ancor più confusionaria rispetto alla strofa stessa.

"Io ho capito meno di prima", commenta qualcuno, mentre qualcun altro fa notare con vena semi polemica come Tedua – secondo il suo punto di vista – dovrebbe iniziare a sforzarsi per rendere il suo linguaggio più semplice e comprensibile. Altri, per il momento in netta minoranza, asseriscono invece di aver colto facilmente il senso della strofa, difendendo il loro idolo e sottolineando come la non immediata comprensione della maggior parte dei suoi testi, così come il fatto che si rendano necessarie delle precisazioni, rappresentino la cifra stilistica di Tedua, nonché una delle peculiarità che lo rendono unico e ben distinguibile all'interno del panorama hip hop.