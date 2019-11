Mentre tutti pensavano di aver letto e visto tutto quello che si poteva leggere e vedere sulla pellicola Joker, un'altra incredibile verità è emersa dalla lettura attenta delle scene del film. Una enigmatica sequenza di numeri, in ordine decrescente, un vero e proprio conto alla rovescia, che si nasconderebbe nel film che ha superato un miliardo di dollari di incassi, rendendo alla produzione ben 16 volte quanto speso.

Secondo un professore francese che insegna educazione musicale, Romain F., nel film Joker è presente un count down, che non sarebbe lì per caso, ma che segnerebbe delle tappe, fino all'apoteosi finale, quando esplode tutta la follia del protagonista.

La teoria più intrigante discussa su tutti i forum degli amanti del Cinema, fino ad ora, era quella riguardante il flash-forward, un'allucinazione vissuta da Joker mentre è sotto cura in un ospedale psichiatrico.

Se la teoria fosse attendibile, tutto quello che si vede nel film è immaginato, non vissuto realmente. La seconda teoria riguarda i numeri 11 e 11, l'orario segnato da parecchi orologi in diverse situazioni della storia, oscuro presagio oppure buon auspicio?

Il conto alla rovescia di Joker

A tenere banco in queste ore è dunque la teoria del countdown, del conto alla rovescia. Guardando bene le scene del film con un occhio molto attento, si scopre una sequenza di numeri da 9 verso 1, anzi verso lo "0", la fatale ora zero dell'acclamazione della folla per Joker.

Ma andiamo per ordine, solo per chi ha già visto il film, altrimenti meglio evitare: