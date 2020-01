Andrà in scena il 28 gennaio presso il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria il musical "Balliamo sul mondo". All'interno dell’opera teatrale, i maggiori successi dell’artista di fama internazionale Luciano Ligabue faranno da cornice ad una storia inedita ed originale scritta e diretta da Chiara Noschese con la prestigiosa collaborazione dello stesso artista.

'Balliamo sul Mondo' approda a Reggio Calabria: trama e cast

Cresce l’attesa tra i fan di Luciano Ligabue per l’arrivo, sul palco del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, del musical Balliamo sul mondo.

Il sipario del musical organizzato da Esse Emme Musica si alzerà il 28 gennaio alle ore 21:30.

L’intera opera sarà composta dai 20 brani di maggior successo del cantante italiano di fama internazionale Luciano Ligabue, tutti arrangiati e resi adatti allo show che, dopo la tappa di Reggio Calabria, approderà il primo febbraio al PalaMilione di Crotone. Il testo del musical porta la prestigiosa firma di Chiara Noschese che per realizzarlo ha strettamente collaborato con l’artista che ha sin da subito accolto il progetto con entusiasmo e approvazione ed ha partecipato alla stesura dei dialoghi.

Balliamo sul mondo, sarà diviso in due atti. La trama intrigante dello show ambientato negli anni ’90 racconterà nel dettaglio le vite di un gruppo di giovani che si incontreranno a distanza di dieci anni dal Capodanno del 1989, l’ultimo Capodanno trascorso insieme. Al centro della storia, un gruppo di compagni di scuola e amici, i cambiamenti e i percorsi di vita dei protagonisti che rappresenteranno una fetta della società odierna.

Diverse saranno le figure presenti tra i 10 protagonisti: dal ragazzo più timido e impacciato al bullo, dalla ragazza vittima di bullismo a coloro che hanno fondato una band, gli Orazero, non a caso la prima band di Luciano Ligabue. Il musical narrerà la storia e e esperienze di vita degli adolescenti protagonisti, i primi amori, la scuola, i progetti per il futuro e la passione per la musica.

Calcherà il palco del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria un cast composto da 13 attori tra cui la mamma, Brunella Platania, e i protagonisti: Bob Messini, Beatrice Baldaccini, Mario Acampa, Marianna Dalle Nogare, Brian Boccuni, Ilaria De Rosa, Michele De Paola, Mariacarmen Iafigliola, Luigi Fiorenti, Yuri Pascale Langer, Miriam Somma e Matteo Sala.

Dove acquistare i biglietti e tutte le promozioni per i fan di Ligabue

Per i fan del rocker emiliano più amato di tutti i tempi e per tutti coloro che hanno già provveduto all'acquisto del ticket che consentirà l’accesso ad uno degli altri musical della Esse Emme Musica che si svolgeranno in Calabria, sono state ideate diverse promozioni: sarà effettuato uno sconto sul prezzo del biglietto per assistere al musical “Balliamo sul mondo” che andrà in scena a Reggio Calabria.

Il biglietto per un posto in platea con riduzione costerà 30,00 euro. Per il I livello e il II livello centrale il prezzo da pagare sarà 25,00 euro, per il II livello e il III livello laterale 20,00 euro mentre per il loggione 15,00 euro.

Per qualsiasi tipo di informazione su costi e modalità d’acquisto del ticket è possibile telefonare ai numeri 091.060527 e 0961.060491, oppure inviare una mail all'indirizzo info@ essemmemusica.it.

I biglietti potranno essere acquistati sul circuito Ticketone o presso i rivenditori autorizzati.