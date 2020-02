Nel pomeriggio di oggi, 21 febbraio 2020, Anastasio ha concesso una corposa intervista a Michele Wad Caporosso per Hip Hop Tv. La notizia dell'imminente ospitata del rapper di Meta di Sorrento – vincitore della penultima edizione di X Factor e decimo classificato all'ultimo Festival di Sanremo con il brano 'Rosso di Rabbia' – aveva suscitato molta curiosità nel pubblico, sin dal momento dell'annuncio, dato che Anastasio, almeno fino ad ora, ha concesso ben poche interviste ai magazine di settore in ambito Rap, rapportandosi più spesso con la stampa generalista.

I precedenti tra Anastasio e Egreen, lo scontro del 2019

Nella parte finale della trasmissione l'artista, che ha da poco pubblicato il suo album 'Atto Zero', ha avuto modo di rispondere ad alcuni insulti e a delle critiche, piuttosto dure, che gli erano state mosse poco meno di un anno fa da Egreen. Quest'ultimo aveva a sua volta risposto a delle precedenti dichiarazioni di Anastasio, delle considerazioni di carattere generale su parte della scena rap italiana, descritta dall'artista campano con parole come 'pagliacciata', vista la presenza di numerosi artisti, soprattutto di nuova generazione, incapaci anche solo di andare a tempo.

"Tu lo devi s....... a qualsiasi rapper o trapper – aveva replicato l'autore di 'Il cuore e la fame' – dall'emergente scarso di 12 anni che dice che 'flex', fino a me, passando per tutti gli altri (tatuati in faccia, liricisti, tossici, conscious rappers, scarsi, meno scarsi, G, finti G ecc ecc), dai quali ti dissoci, dall'alto del tuo essere diventato campione di XFactor (hahahaheha). Ma vattene a quel paese, babbo di mi..., libero pensatore dei miei co....".

Pochi giorni prima di quelle dichiarazioni Egreen aveva ulteriormente preso in giro Anastasio, proprio negli studi di Hip Hop Tv, da dove oggi è arrivata oggi la replica del rapper, che è parso visibilmente indispettito, ma ha voluto apparentemente fare buon viso a cattivo gioco.

Anastasio su Egreen: 'Mi ha riempito di insulti, non credo abbia viglia di riappacificarsi con me'

Attorno al minuto 20 della puntata, Anastasio si è trovato a dover rispondere ad una domanda di un utente online, relativa alle critiche ricevute un anno fa da parte di Egreen, che, ironia della sorte, proprio ieri era stato ospite di Wad Caporosso, nel medesimo studio.

Il rapper ha provato inizialmente a ironizzare, ma dato che il suo interlocutore è parso non ricordare i precedenti del 2019 – nonostante il primo attacco di Egreen ad Anastasio si sia consumato proprio negli studi di Hip Hop Tv, con Wad presente – ha dovuto spiegare la vicenda, manifestando l'intenzione di non voler replicare agli insulti ricevuti.

"Il grande Egreen... Ha sempre avuto parole molto gentili nei miei confronti, ovviamente sono ironico. Mi ha riempito di insulti in più riprese. Fantini (A questo punto Anastasio si rivolge direttamente a Egreen, ndr) io non ce l'ho con te, ti vengo incontro.

Lui non mi ha dissato in una canzone, ma nelle storie di Instagram, in una canzone non si è voluto spendere. [...] Non credo che lui abbia voglia di riappacificarsi con me, io comunque non gli ho mai risposto, perché insomma, è una guerra che ho voluto lasciare lì".