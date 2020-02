Gionni Gioielli ha dissato Marracash nel brano 'Serie D', uscito allo scoccare della mezzanotte di oggi, venerdì 14 febbraio 2020. Il pezzo è contenuto nel nuovo disco di Bras, 'Zamparini', disponibile su Spotify. La notizia sta ovviamente suscitando molte discussioni online tra gli appassionati di Rap.

Gionni Gioielli, almeno a livello discografico, non fa sicuramente parte della Serie A del rap italiano, tuttavia non può essere neanche annoverato come l'ultimo arrivato o un emergente qualsiasi in cerca di pubblicità, è infatti attivo da molti anni e vanta collaborazioni con artisti noti nella scena, come ad esempio Noyz Narcos, Egreen e Nex Cassel, solo per citarne alcuni.

C'è quindi molta curiosità da parte degli utenti online, che in queste ore si stanno domandando se Marracash risponderà o meno all'attacco subito.

Marracash dissato da Gioielli: 'Faccio il disco dell'anno e lo chiamo 'Brutta Persona'

Il dissing rivolto a Marracash è dir poco duro, sin dal primo passaggio in cui il King del Rap viene accusato di aver copiato un brano a Drake, seguono poi illazioni sui motivi della relazione con Elodie: "Fo... con i soldi tuoi e col mio ca... / Ti svuotiamo il bancomat, le hai dato la password."

Ma la rime che seguono, riferite a 'Crudelia', ex fidanzata di Marracash e protagonista dell'omonimo brano contenuto nell'ultimo album del rapper milanese 'Persona', sono ancora più dure: 'Scrivo barre calde poi la porto in Kenya / Ti ha fatto stare male la chiami Crudelia / Forse perché si è fa..a tutti e 101 / Sai com'è che girano qui certi rumors".

In realtà i rumors a cui fa riferimento Gioielli sono di pubblico dominio, dato che è stato lo stesso Marracash a rivelare in più interviste come 'Crudelia' intrattenesse storie parallele mentre era fidanzata con lui.

"Senti come suona / Faccio il disco dell'anno che lo chiamo Brutta Persona", prosegue poi Gioielli con ulteriori palesi riferimenti a Marracash ed al suo ultimo album 'Persona'.

Un dissing tanto spietato quanto inaspettato

Nonostante Gionni Gioielli sia notoriamente un artista esplicito e senza peli sulla lingua il dissing a Marracash ha comunque colto di sorpresa i più, dato che il rapper ad agosto 2019 aveva realizzato una lista dei 25 migliori rapper italiani – che aveva fatto molto discutere – includendo tra questi anche Marracash, al nono posto.

Il dissing, almeno a giudicare dal numero di discussioni comparse online già pochi minuti dopo la pubblicazione del pezzo, sembra aver esaltato non poco i fan di Gionni Gioielli.

La maggior parte dei fan di Marracash sembra invece convinta del fatto che il rapper della Barona non risponderà all'attacco del collega veneto, perché, come recita una delle sue barre più popolari "Marra non è tipo che puoi dissare per farti un po' di promo facile / Su la tua carriera metto una lapide, grossa come una fot...a piramide".

Al momento non è ancora pervenuta nessun tipo di replica da parte di Marracash.