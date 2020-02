Bansky è tornato con un'altra opera per omaggiare la festa di San Valentino. Il nuovo graffito è apparso sulla facciata di un edificio a Bristol, in Inghilterra. L'artista ha condiviso sul suo profilo social il murale, a testimonianza della sua paternità.

L'opera, per la quale ha scelto la propria città natale, raffigura una bambina con una fionda e un cuore infranto.

Il ritorno di Bansky: l'artista inglese stupisce con un graffito a Bristol per la festa degli innamorati

L'artista Bansky dall'identità sconosciuta è tornato ad esprimersi nella sua città, Bristol, con un murale per San Valentino.

L'opera è apparsa ieri sera, 13 febbraio e allude alla festa degli innamorati del 14 febbraio.

Nel murale si vede una bambina che stringe una fionda in una mano, mentre l'altra è nascosta dietro la schiena, subito dopo aver lanciato il colpo. Alla fine della traiettoria del lancio, è raffigurata un'esplosione rossa, probabilmente del sangue di Cupido, composta da fiori e foglie di plastica.

L'artista di fama mondiale ha scelto Bristol per raffigurare il suo nuovo graffito e il suggellare il proprio ritorno: in molti sostengono che probabilmente vive ancora nella città della Gran Bretagna, forse a pochi passi dalla nuova opera.

Il murale è apparso su una parete di un edificio nella zona di Barton Hill e, dopo la condivisione dello stesso artista sul suo profilo ufficiale di Instagram, ha già fatto il giro del mondo e ricevuto migliaia di commenti.

Nella nuova opera di Bansky una bambina colpisce Cupido usando una fionda: l'immagine ha già fatto il giro del mondo

L'artista non ha voluto aggiungere nessuna spiegazione per indirizzare verso un'interpretazione del suo graffito, ma ha preferito condividere solo le foto che lo ritraggono e lasciare i suoi fan liberi di cercare il proprio significato.

In rete si sono già diffuse varie ipotesi sul messaggio che l'artista ha voluto lanciare: c'è chi sostiene che si tratti del lancio di un sasso verso dei fiori e chi invece è convinto che la "vittima" della bambina con la fionda sia proprio il povero Cupido, rappresentato da foglie e fiori.

L'omaggio agli innamorati di Bansky per la festa di San Valentino ha molto in comune con la sua iconica opera "Ballon Girl".

Lo stile del misterioso artista britannico è inconfondibile e molto amato, tanto da raggiungere in poche ore già quasi il milione di like. Gli abitanti della zona di Barton Hill hanno potuto ammirare dal vivo il graffito di Bansky, per un risveglio decisamente originale e inaspettato per la giornata di San Valentino. In molti hanno fotografato l'opera disegnata con lo stendi in bianco e nero che ha già fatto il giro del mondo.