È andata in onda ieri sera - giovedì 6 febbraio - su Rai 1, la terza serata del Festival di Sanremo 2020. La 70^ edizione della più nota kermesse musicale italiana, quest'anno sta ottenendo un enorme successo di pubblico. In particolare il terzo live del Festival condotto da Amadeus, ha registrato il 54,5% di share e in termini assoluti ha attirato l’attenzione di 9 milioni e 836mila telespettatori.

Il conduttore Amadeus ha aperto la terza serata dello show con un pensiero dedicato alle due vittime dell’incidente ferroviario a Lodi e alle loro famiglie; successivamente ha dato il via alla serata dedicata alle cover, lasciando spazio ai 24 artisti in gara e ai cantanti che li hanno affiancati durante le esibizioni.

Sono stati proposti sul palco del Teatro dell’Ariston molti dei brani più significativi della musica italiana presentati nelle precedenti 69 edizioni del Festival di Sanremo.

Sanremo: la classifica della terza serata dedicata alle cover

Tutti i 24 big in gara, durante la serata di ieri del Festival di Sanremo, si sono esibiti sul palco del Teatro dell’Ariston cantando i maggiori successi della musica italiana.

Al termine della serata - quando erano passate da pochi minuti le 2 della notte - è stata stilata una classifica, che ha visto sul gradino più alto del podio l'artista Tosca.

La cantante, affiancata da Silvia Perez Cruz, ha intonato lo storico brano di Lucio Dalla "Piazza Grande". Al secondo posto della classifica si è piazzato Piero Pelù con ‘Cuore matto’ del compianto Little Tony, seguito dall'esibizione dei Pinguini Tattici Nucleari che hanno eseguito un Medley con alcuni successi presentati a Sanremo durante le precedenti edizioni.

Gli ospiti del terzo live di Sanremo 2020

Anche durante la terza serata della kermesse sanremese numerosi ospiti hanno calcato il palco del Teatro dell’Ariston.

Hanno illuminato giovedì sera del Festival di Sanremo 2020, a fianco del conduttore Amadeus, la conduttrice albanese Alketa Vejsiu e la compagna di Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez. Anche il campione portoghese della Juventus era presente in sala, seduto in prima fila, ed ha salutato Amadeus, regalandogli pure la propria maglia della Juventus.

Tra i super ospiti, Lewis Capaldi, l’artista di fama internazionale Mika, l’attore Roberto Benigni e le due giovani protagoniste della fiction di successo targata Rai ‘L’Amica Geniale’.

Anche durante la terza serata del Festiva di Sanremo 2020 è salito sul palco Tiziano Ferro, che ha colto l'occasione per presentare al pubblico il suo nuovo brano ‘Amici per errore’. Mentre a differenza delle altre serate era assente lo showman Fiorello.