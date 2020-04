I Club Dogo non sono musicalmente attivi da anni. Nelle ultime ore le speranze di rivedere Don Joe, Jake La Furia e Gué Pequeno insieme sembrano però essersi riaccese, almeno tra i fan, anche se non c'è stato alcun genere di annuncio ufficiale.

Per la prima volta l'ipotesi che qualcosa si stia muovendo in questo senso non è conseguenza di vaghe dichiarazioni, ma di un atto concreto e tangibile. Sul canale YouTube dei Club Dogo, inattivo da quattro anni, sono infatti comparsi oggi, 7 aprile 2020, diversi video inediti.

Club Dogo: ultimo album nel 2014, ultimo tour nel 2015, ma i fan vogliono la reunion

L'ultimo album ufficiale del gruppo, 'Non siamo più quelli di Mi Fist', è stato pubblicato nel 2014, mentre l'ultimo tour nazionale risale al 2015. Ormai da anni i tre membri dei Club Dogo sono concentrati sulle rispettive carriere musicali ed imprenditoriali, tuttavia il gruppo non si è mai ufficialmente sciolto, motivo per cui negli ultimi anni si è vociferato spesso e volentieri di un possibile ritorno.

Si tratta di rumors che si sono riproposti ciclicamente, anche in conseguenza di alcune dichiarazioni dei diretti interessati, talvolta molto aperti relativamente alla possibilità di una renuion sul palco.

Emblematiche in tal senso le parole del 2019 di Don Joe: "Non ci siamo mai sciolti del tutto", ma anche quelle del 2018 di Gué Pequeno. "Tutto è possibile – aveva infatti spiegato il rapper milanese, interpellato relativamente alla possibilità di un ritorno del gruppo – non posso dire quando, anche perché sono molto impegnato [...] ma sono molto legato ai Club Dogo, è grazie a loro che ho realizzato cosa volevo fare nella vita."

I Club Dogo pubblicano il documentario 'Dogo in LA'

Sul canale YouTube dei Club Dogo, inattivo da anni, sono dunque comparsi diversi video.

Alcune clip, per la precisione sei, riguardano l'ultima esibizione live del gruppo durante l'ultimo tour nazionale, quello del 2015. Ma il video più interessante, nonché il più lungo, è il docu-film realizzato durante le registrazioni di 'Non Siamo più Quelli di Mi Fist', ultima fatica discografica della formazione milanese

Questo il messaggio comparso sulla pagina di Island Records (Universal Music), con cui è stata annunciata a sorpresa la pubblicazione dei video sul canale ufficiale dei Club Dogo: "I Club Dogo hanno fatto la storia del Rap italiano.

Per la prima volta disponibile online su Vevo il docu-film sulle registrazioni del loro ultimo album pubblicato nel 2014, più altri sei video live tratti dall'ultimo concerto all'Alcatraz di Milano del 2015".

L'entusiasmo del pubblico: 'È arrivato il momento di tornare'

I contenuti caricati sul canale dei Club Dogo hanno comprensibilmente suscitato un misto di gioia e nostalgia tra i supporter dello storico gruppo milanese. Emblematico in tal senso uno dei tanti commenti comparsi sotto al video del docu-film, che si intitola 'Dogo in LA' ed è stato girato a Los Angeles durante la realizzazione di 'Non siamo più quelli di Mi Fist'.

"Gué sembra scocciatissimo – dichiara infatti un utente – si vede che aveva in mente un prosieguo da solista, ma con il tempo le cose cambiano, è arrivato il momento di tornare". Difficile, se non impossibile, pronosticare cosa accadrà nel prossimo futuro, se i video caricati oggi siano da intendere come il primo passo verso qualcosa di più grande o siano slegati da altre iniziative. Ciò che c'è di certo è che un eventuale ritorno dei Club Dogo rappresenterebbe senza ombra di dubbio un evento storico per tutto il rap italiano.