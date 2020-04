Il tentativo di graduale ritorno alla normalità passa anche dalla televisione: a causa dell'emergenza Coronavirus, molti programmi del palinsesto sono stati interrotti, ma con l'inizio della Fase 2 per l'Italia e il conseguente allentamento delle restrizioni, molti show faranno ritorno, rimodellati per far fronte alle misure di sicurezza e senza la presenza del pubblico.

Uomini e Donne in versione classica e il ritorno di Federica Panicucci

Uomini e donne ha intrapreso una strada diversa per cercare di andare in onda: quella del corteggiamento via chat.

Le puntate che Canale 5 sta trasmettendo infatti si svolgono con Gemma e Giovanna [VIDEO] davanti a un computer, che interagiscono con i loro corteggiatori. Da lunedì 4 maggio invece il programma tornerà alla sua versione di sempre sia nelle modalità del trono classico, sia in quella del trono over, ma senza pubblico in studio e con i partecipanti provenienti solo dal Lazio. In questa fase sia Gemma che Giovanna potranno così conoscere fisicamente le persone con cui hanno interagito fino a questo momento.

Torna alla conduzione di Mattino Cinque Federica Panicucci, come anticipato dalla stessa conduttrice: "Con l'azienda abbiamo concordato che il mio rientro sarà lunedì 4 maggio". Ovviamente anche questo programma non prevederà la presenza del pubblico in studio e sarà realizzato tenendo in considerazione tutte le norme di sicurezza del caso.

I ritorni di Rai Uno: Vieni da me e L'Eredità

Anche la rete ammiraglia della Rai si accinge ai grandi ritorni delle sue trasmissioni di spicco: nel daytime pomeridiano Caterina Balivo riprenderà la conduzione di Vieni da me, programma molto seguito e molto atteso.

Il talk - show dovrebbe ritornare in diretta alle 14.00, riportando così l'inizio de La vita in diretta all'orario classico delle 16.50 come succedeva prima dell'inizio dell'emergenza Covid-19. Anche Flavio Insinna è pronto a rientrare con L'Eredità: il quiz non ha mai smesso di tenere compagnia al pubblico andando in onda con le repliche, ma con l'inizio della Fase 2 riprenderà con nuove puntate e nuovi concorrenti.

Posticipati Avanti un altro e La prova del cuoco

Per quanto riguarda il pre-serale di Canale 5, non c'è ancora l'ufficialità sulla ripartenza di Avanti un altro: ci sono diverse puntate disponibili già registrate, ma la rete non ha ancora deciso una data per la messa in onda. Sul ritorno invece delle cucine de La prova del cuoco, stando a indiscrezioni, il programma condotto da Elisa Isoarsi, affiancata dal mattatore Claudio Lippi, dovrebbe riaprire i battenti successivamente, solo dopo l'11 giugno.