Pacman XII, MC romano facente parte del collettivo Do Your Thang, parla di social network e della cultura Hip Hop nel suo nuovo brano, Misfit, di cui oggi venerdì 10 aprile è uscito il videoclip prodotto da Rubber Soul.

L'emergenza sanitaria non ferma il rap

Diversamente da altri artisti del panorama musicale nazionale come, ad esempio, Michele Bravi che ha posticipato l'uscita del suo ultimo album, Pacman XII ha presentato il suo nuovo progetto. Si tratta del videoclip di Misfit, realizzato con la produzione di Rubber Soul.

Il Rap, infatti, in questo periodo di emergenza sanitaria non si è fermato, anzi, sono diversi gli artisti produttivi. Basti pensare anche a Taiyo Yamanouchi, aka Hyst, che ha realizzato per primo un freestyle a tema coronavirus, poi diventato una traccia completa con il supporto del producer di Mark The Hammer. Numerose anche le challenge, le battle e i dissing che si susseguono da oltre un mese sui principali canali social, soprattutto su Instragram.

Pacman XII tra Hip Hop e social network

L'MC romano Pacman XII, insieme a Rubber Soul, hanno lanciato un nuovo videoclip dal mood cupo, con primi piani del rapper che sembrano quasi amatoriali ma che sottolineano le tematiche del testo del brano.

Il titolo è Misfit, e i focus del testo sono l'Hip Hop e i social network che accompagnano sonorità realizzate con moderni synth che strizzano l'occhio ad atmosfere elettroniche e a rum break dal mood fusion. Beat acidi e distorti arricchiscono la base musicale e ben si distingue il campione di contrabbasso che apre la ritmica.

"Non credo in questo Hip Hop, mica vendo quanto i vostri negli store", così inizia il testo di Misfit di Pacman XII, il cui videoclip è uscito ufficialmente oggi, 10 aprile, su YouTube.

"Non seguirmi fra non voglio un seguito, se mi credi lascia stare gli altri e dammi credito" è un altro passo del pezzo che tocca il mondo dei follower, sottolineando come sia meglio seguire un artista comprando i suoi dischi e non semplicemente cliccando dei like sui social.

"State tutti al vostro posto zitti, nomadi del palco rom o sinti. Cambia l'anno domini non cambiano gli artisti". Sono altri frame del brano Misfit nel quale si fa riferimento ai rapper e agli artisti mainstream, quelli noti nella scena e che sono in auge da anni.

Chi è Pacman XII

Pacman XII, aka Dodici, è un MC romano classe 1988. Prima di approdare al rap, sperimenta dagli anni 2000 anche generi come il Metal, il Punk Rock, il Nu Metal/Crossover. È il 2013 l'anno che lo porta a impegnarsi nella disciplina Hip Hop e a cimentarsi con i quattro quarti, spinto da Fudo la Montagna e Johnny Roy.

Oggi Pacman XII fa parte del collettivo Do Your Thang, e nell'ultimo videoclip Misfit, tagliandosi i lunghi dreadlock che lo accompagnano da 4 anni, annuncia in modo simbolico una svolta personale.