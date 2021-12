Per la gioia di centinaia di migliaia di fan che lo attendevano da tempo, Noyz Narcos ha annunciato ufficialmente l'imminente uscita del suo prossimo album, che si chiamerà "Virus" e sarà disponibile a gennaio 2022. Al momento non è stato ancora comunicato il giorno esatto dell'uscita.

Lo storico ed iconico membro del TruceKlan ha descritto il disco come 'Una minaccia per chiunque lo ascolti, ma soprattutto per me'.

Noyz Narcos parla del nuovo album 'Virus': 'Avevo deciso di lasciare ma non posso, per potermi liberare di questo mostro devo farlo sfogare ancora'

Altrettanto mistero per quanto riguarda eventuali collaborazioni con altri rapper nel disco, le poche informazioni disponibili ad oggi sono da individuare nella probabile presenza, per quanto riguarda le produzioni, di Night Skinny – più volte immortalato in studio con l'artista romano nel corso degli ultimi due anni, nonché primo artista a condividere la notizia dell'uscita di "Virus" – e nell'unica dichiarazione che il rapper romano ha diffuso, per il momento, relativamente all'album. Si tratta di parole per certi versi criptiche, ragionevolmente volte ad incuriosire più che a dare risposte.

"Sono passati 20 anni – ha esordito il rapper, riferendosi con ogni probabilità agli esordi nel mondo del Rap – tutto è cambiato per non cambiare niente, siete cambiati solo voi. Avevo deciso di lasciare (Noyz Narcos fa riferimento alla decisione, presa nel 2018 ma seguita da una netta marcia indietro pochi mesi più tardi, di non realizzare più nuovi album, ndr) ma non posso, per potermi liberare di questo mostro devo lasciarlo sfogare ancora.

Oltre alla plastica e ai rifiuti tossici sotto ai tombini di questo paese c’è ancora tanta mer.. che scorre e aspetta solo il momento giusto per venire a galla. La mia musica è sempre stata una piaga per il sistema, come un virus, che col tempo ha continuato a mutare, per diventare più forte dell’organismo che ha scelto di abitare.

La roba nuova è una minaccia per chiunque la ascolti, ma soprattutto per me".

Noyz Narcos: entusiasmo tra fan e colleghi per il nuovo album

La notizia dell'imminente pubblicazione del nuovo album è stata accolta con estremo entusiasmo da parte di fan e colleghi dell'artista capitolino.

Sotto al post dell'annuncio è infatti quasi impossibile trovare commenti che non sottintendano chiari attestati di stima, inclusi quelli di svariati colleghi, come ad esempio Luché, Coez, Marracash, Rasty Kilo, Ketama126, Ensi e Speranza, solo per citarne alcuni tra i più popolari.

Noyz Narcos e la marcia indietro sulla decisione di non fare più album: 'Mi sembrava che il rap fosse diventato un'altra cosa'

Introducendo "Virus" al suo pubblico, Noyz Narcos ha fatto riferimento alla decisione di non fare più album presa nel 2018, una scelta modificata nel giro di pochi mesi.

Negli ultimi anni Noyz Narcos ha già avuto modo di affrontare la questione, spiegando la sua scelta e successiva marcia indietro con queste parole:

“Dissi che Enemy sarebbe stato il mio ultimo album in un momento storico in cui mi sentivo spaesato, mi sembrava come se il rap fosse diventato completamente un'altra cosa".