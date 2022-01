Daan Roosegaarde, l'artista olandese, ha ideato le scintille organiche che saranno presentate per la prima volta dal 1 al 3 giugno al Wellbeing summit in Spagna. Lo studio Roosegaarde, già premiato per alcuni progetti di design sostenibile, sviluppa temi ambientali per il miglioramento della qualità della vita. Il benessere della vita collettiva è ripensato con strumenti visivi e tecnologici che stimolano l'immaginazione e non producono effetti inquinanti.

Le scintille Spark

Ispirandosi alle lucciole, al movimento vorticoso degli stormi degli uccelli e al silenzio dei moti astrali, l'artista olandese ha creato le scintille, particelle organiche che fluttuano alla corrente naturale.

Illuminate e colorate in modo studiato, imitano i processi naturali di dispersione spingendo nell'incanto lo spettatore che ritrova, nel moto delle particelle, se stesso e il rapporto intimo con la natura.

Le celebrazioni collettive, come le feste di Capodanno, sono state oggetto di restrizioni a causa della pandemia da Covid-19, creando disagio alla collettività. L'idea delle scintille organiche nasce anche per offrire un'alternativa futura per le celebrazioni ed è vocata al mantenimento dell'Ambiente e al rispetto della natura. Al posto di palloncini di plastica e fuochi di artificio inquinanti, le amministrazioni locali potranno proporre scintille organiche, colorate e silenziose, per dimostrare il loro impegno verso le generazioni future alla conservazione ambientale.

Il Wellbeing summit Bilbao- Biscay

Il vertice che si terrà in Spagna verte la sua funzione ai temi del benessere sociale, di grande attualità, e alla conservazione dell'ambiente. Parteciperanno circa 1500 delegati tra ambientalisti e amministratori di tutto il mondo. Gli argomenti spazieranno dalle neuroscienze ai temi dell'inquinamento ambientale, intessendo il programma con eventi di Arte visiva e performance sul tema del rapporto tra uomo e natura.

Al parco centrale di Bilbao la nuvola, composta dalle scintille organiche e silenziose, avrà dimensione 50x30x50 m meravigliando gli spettatori avvolti in un ambiente pulito da droni e coriandoli.

Festeggiare insieme è un'esperienza di cui abbiamo nostalgia. Poter ritornare a celebrare le feste con tecnologie innovative per la conservazione dell'ambiente sarebbe una risposta al problema dell'inquinamento che potrebbe interessare tutte le amministrazioni locali.

le parole della curatrice del vertice di Bilbao-Biscay, Corinna Otto: "Le celebrazioni sono un momento importante per le comunità per riunirsi e amare le loro culture, la scintilla evoca una meraviglia infantile che riunisce la comunità".