Proseguono le selezioni per l’accesso alle finali regionali calabresi del concorso di bellezza ‘Una ragazza per il cinema’. Venerdì 17 giugno 2022, la sesta serata si è svolta a Bovalino, un comune del reggino. L’evento – che è culminato con l’assegnazione di altre quattro fasce – è stato organizzato dall’agente regionale Massimo Spanò. Delle 12 ragazze partecipanti, le qualificate per la finale regionale sono state Arianna Aricò, Alessandra Valentino, Drusy Caputo ed Erika Romeo.

Le vincitrici

Arianna Aricò è una ragazza del reggino, precisamente di Siderno ed ha 22 anni.

Alla redazione di Blasting News ha dichiarato: “Sono felice e mi sento elogiata per aver ricevuto la fascia regionale del concorso ‘Una ragazza per il Cinema’. Questo traguardo mi dà lo sprint necessario per il proseguimento della mia carriera da modella nel mondo della moda”. A conquistare un pass per il finale è stata anche la lametina 22enne Drusy Caputo che ha affermato: “La fascia non me l'aspettavo. Una volta ricevuta ero davvero tanto emozionata. Per me l'importante era partecipare e vivere l'opportuna della serata. Se penso alla finale regionale, per me è già una vittoria esserci”. Inoltre a trionfare sono state anche la 14enne Erica Romeo di Bovalino e la studentessa Alessandra Valentino di 17 anni con una spiccata passione per il mondo della moda.

Le partecipanti

Oltre alle quattro ragazze che hanno ottenuto la fascia hanno partecipato alla serata altre otto concorrenti. Silvia Felicetta, 16 anni, studentessa che fa parte di un’associazione particolarmente vicina alle donne vittime di violenza. Chiara Ierace, 18enne che frequenta un corso di estetista. Nicole Cristofaro, 16enne studentessa di Girifalco, comune del catanzarese.

Inoltre hanno partecipato la catanzarese Francesca Castiglione, la cosentina Celeste Vizza, Sophia Costabile ed Asia Esposito.

I ringraziamenti e la soddisfazione dell’agente Spanò

Da cinque anni nel settore mode e degli eventi, Massimo Spanò, agente regionale per la Calabria del concorso di bellezza ‘Una ragazza per il cinema’ ha espresso i suoi ringraziamenti alla location a Bovalino per aver ospitato la serata e permesso alle ragazze di sfilare in un posto suggestivo e caratterizzato da molto verde.

L’agente ci ha tenuto, inoltre, a porre i suoi ringraziamenti allo staff composto per il trucco da Maria Ienco ed al fotografo ufficiale del concorso Roberto Posella, entrambi componenti della giuria. Spanò ha evidenziato l’affiatamento presente tra le varie concorrenti che competono per le fasce. La serata è stata presentata dalla cantante Serena Maione.