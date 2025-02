Dal 6 al 16 febbraio 2025, Bologna accoglierà la tredicesima edizione di Art City, l’iniziativa promossa dal Comune di Bologna e BolognaFiere con un programma di mostre, installazioni e performance.

Tra gli artisti protagonisti di quest’anno ci sarà Moira Lena Tassi, nata a Losanna, ma da tempo residente a Bologna, darà vita a un itinerario espositivo diffuso in undici luoghi del centro storico con le sue opere e le sue performance. Il suo progetto artistico si svilupperà come un percorso tra Arte, storia e gusto, invitando il pubblico a esplorare la città attraverso le sue creazioni, tra pittura e performance dal vivo, con un forte legame con le tradizioni e le radici culturali della città.

La mostra 'Vi racconto una storia' di Moira Lena Tassi al Franco Rossi a Bologna

Le opere di Moira Lena Tassi saranno ospitate in spazi diversi, ciascuno con una propria identità e significato. Tra questi, il ristorante Franco Rossi, a pochi passi da Piazza Maggiore, accoglierà la mostra personale dell’artista dal titolo "Vi racconto una storia…", visitabile dal 7 febbraio al 7 marzo. Il pubblico potrà immergersi in un viaggio emozionale tra memorie e tradizioni della sua terra d’origine, Città di Castello. Elemento simbolico della mostra sarà il tartufo, emblema della cultura gastronomica umbra e filo conduttore di un dialogo tra arte, natura e storia.

Il tartufo sarà anche protagonista della serata "Cena con l’Artista - Tartufaia", in programma per mercoledì 19 febbraio alle 20.

Durante la cena, curata dallo chef Lino Rossi, Moira Lena Tassi presenterà una performance inedita dal titolo "Sa majesté La Truffe", un’esperienza multisensoriale che unisce arte e sapori.

Performance e mostre dedicate alla figura femminile

L’8 febbraio, l’arte di Moira Lena Tassi sarà al centro di due importanti eventi che celebrano il tema della femminilità e della bellezza.

Alle 17, presso il locale Piatt Matt in Piazza Santo Stefano, l’artista presenterà la performance "Cleopatra, la bellezza intelligente". Questo intervento artistico stimolerà una riflessione sulla bellezza come espressione di intelligenza e conoscenza, contrapponendosi agli stereotipi imposti dai media, che spesso riducono l’immagine femminile a una ricerca ossessiva di perfezione.

A seguire, alle 19, presso il bistrot Hosteria del Vicolo, sempre in Piazza Santo Stefano, avrà luogo il vernissage della mostra "Elizabeth Siddal, la bellezza sensibile". L’esposizione, aperta fino all’8 marzo, renderà omaggio alla musa preraffaellita Elizabeth Siddal, esplorando la dualità tra il suo fascino etereo e la sua interiorità tormentata.

Un itinerario tra arte e città

Oltre a questi eventi principali, l’arte di Moira Lena Tassi sarà protagonista in altre prestigiose location bolognesi, tra cui Corte Isolani, un passaggio storico che collega Piazza Santo Stefano a Strada Maggiore. In questo luogo, le opere della Tassi troveranno spazio in due location: Si o Si Pilates, un centro dedicato al benessere e Charity Point ANT, uno spazio di solidarietà e impegno sociale a favore dei malati oncologici.

L’arte sarà così veicolo di riflessione e armonia, inserendosi in un contesto che unisce cura del corpo e sensibilità verso gli altri.

Un altro punto nevralgico del percorso sarà via Montegrappa, dove, dal 6 febbraio al 6 marzo, due ritratti femminili di Tassi saranno esposti all’interno del Tigi Concept Salon. In questo ambiente dedicato alla bellezza e alla cura dell’immagine, l’artista proporrà una riflessione sulla femminilità, intesa non solo come estetica ma anche come forza interiore e identità personale.

L’arte della Tassi entrerà in dialogo con il design all'interno dello spazio di Ottica Giulietti e Guerra, in via Clavature. Un’opera particolarmente significativa dell’artista sarà visibile dal 6 febbraio al 6 marzo.

L’incontro tra pittura e design creerà un connubio visivo, in cui l’arte diventerà parte integrante dell’esperienza quotidiana.

Anche la tradizione gastronomica bolognese si intreccerà con il percorso artistico di Moira Lena Tassi. Nella storica Pasticceria Santo Stefano, in via Santo Stefano, dal 6 al 16 febbraio sarà esposta una delle sue opere più evocative. Il legame tra arte e dolci tradizionali trasforma la pasticceria in un luogo di incontro tra sapori e visioni artistiche, offrendo ai visitatori un’esperienza sensoriale completa.

L’arte di Moira Lena Tassi sarà anche al Gattinoni Travel Store, in via Farini, dove una delle sue opere sarà esposta dal 7 febbraio al 7 marzo. Questo diventerà il punto di partenza ideale per un’opera che celebra il viaggio, inteso non solo come spostamento fisico ma anche come esplorazione interiore e culturale.

Infine, l’itinerario si concluderà nella boutique Carla Alberti, in via D’Azeglio, a Bologna. Qui, le opere della Tassi si integreranno perfettamente in un contesto di alta moda, creando un dialogo tra arte e stile. L’incontro tra pittura e fashion sottolineerà come la creatività possa esprimersi in molteplici forme, influenzando diversi ambiti della vita quotidiana.