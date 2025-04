Il concerto del Primo Maggio accenderà i riflettori nazionali su Reggio Calabria, la Città Metropolitana dello Stretto, a pochi mesi dal grande evento del Capodanno Rai con musica e spettacolo sotto il cielo del “chilometro più bello d’Italia” per festeggiare l’arrivo del 2025.

Come per l’evento clou di fine anno, anche in questo caso gli artisti si esibiranno in un live no stop sul Lungomare Falcomatà, precisamente all’Arena dello Stretto con una scaletta basata sul'alternanza tra nomi e generi per un pubblico di tutte le età. Tra tutti spiccano i nomi di Morgan, Crytical e Ron Moss (meglio noto come Ridge Forrester di Beautiful).

Primo Maggio in musica a Reggio Calabria

La linea dei promotori è molto chiara: uno sguardo al passato, con la storica band progressive Le Orme e Patti Pravo da un lato e un focus sul panorama contemporaneo con Crytical, Rondine e il rapper Moreno (vincitore dell'edizione 2013 del talent show di Mediaset "Amici") dall’altro. Palcoscenico aperto anche alle nuove leve della scena calabrese come Eda Mari e Marataro, non senza una spolverata di rock italiano con i Nigra, ai quali toccherà l’onore di fare da padroni di casa trattandosi di una giovane formazione nata e cresciuta in riva allo Stretto. Protagonista annunciato, oltre ai big nazionali Morgan e Patti Pravo, un’icona della tv che risponde al nome di Ronn Moss: l’attore americano, conosciuto dagli spettatori delle soap opera televisive come lo stilista Ridge Forrester di “Beautiful”, si esibirà dal vivo nelle vesti di bassista rock insieme alla sua band “Player” fondata insieme da altri musicisti nel 1976.

La lista degli artisti del concerto del Primo Maggio a Reggio Calabria

All'evento organizzato dalla Città Metroplitana di Reggio Calabria in occasione della Festa del Lavoro 2025 si esibiranno i seguenti artisti: Le Orme, Patty Pravo, Morgan, Ron Moss, Moreno, Tancredi, Rondine, Crytical, Carboidrati, Eda Mari, Marataro, Angelica Perri, Simo e Nigra. La kermesse musicale prenderà il via intorno alle ore 17:00, mentre la diretta radio-televisiva partirà dalle 15:00 su Studio 54 Network e Telemia. L'ingresso all'Arena dello Stretto sarà gratuito.

Dopo Taranto, dunque, anche l’outsider Reggio Calabria prova ad affiancare la capofila Roma che grazie al concerto del Primo Maggio ha attratto, da un quarto di secolo ad oggi (la prima edizione della popolare kermesse organizzata a piazza San Giovanni dai sindacati per la Festa dei Lavoratori si celebrò infatti nel 1990), migliaia di giovani attorno al binomio musica e impegno su temi importanti e sempre attuali come diritto al lavoro, pace e giustizia sociale.