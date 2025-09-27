Cinquantanove edizioni e non sentirle: dal 29 ottobre al 2 novembre Lucca si prepara ad accogliere il Festival del fumetto e dell’animazione più importante d’Europa, celebrando la Francia e alcune delle firme più importanti del fumetto mondiale, alcune di esse per la prima volta in Italia. Forte di un successo che ogni dodici mesi deve continuamente battere sé stesso per stabilire nuovi record di presenze, addetti ai lavori, ospiti, concerti, mostre ed eventi, quest’anno Lucca Comics ripartirà dall’approdo sicuro del 2024: quasi 300mila biglietti venduti per più di 1500 eventi coperti da corrispondenti di 13 nazioni, oltre 1500 presenze tra ospiti ed espositori con un picco di quasi mezzo milione di spettatori virtuali e in tempo reale su tutti i social del Festival.

French Kiss

La Francia è dunque la grande protagonista dell’evento: il manifesto di quest’anno è realizzato da Rébecca Dautremer, già ospite con una sua mostra personale nel 2012 e che in questa edizione verrà omaggiata di una nuova esposizione esclusiva a Palazzo Guinigi dedicata al suo ultimo lavoro, la crime novel Ruby prevista in patria nel 2026. Il fumetto francese, la “bande dessinée”, è la grande star di questa edizione (tre mostre a tema nei locali della Fondazione Banca del Monte di Lucca), e Dautremer ha dato un volto molteplice al tema 2025 della Fiera, French Kiss.

Una locandina per quindici locandine

Il bacio alla francese è infatti simbolo universalmente riconosciuto di intimità, romanticismo e disvelamento.

Nel fumetto, nel cinema e nell’arte tutto ciò è valorizzato e amplificato, e infatti Dautremer da un singolo poster ha creato una potente serie di immagini con ben quindici baci immaginati con personaggi cardine della narrativa del fantastico: una contessa vampira, un guerriero, un mostro, un lupo mannaro, una strega e Lukawa, che unisce il nome della città del Festival con la patria del manga e dell’animazione giapponese.

Ospiti, anteprime e anniversari

Il Giappone è dunque l’altro grande protagonista di questa Lucca Comics: per la prima volta in Italia il Maestro Tetsuo Hara, autore di Ken il guerriero, inaugurerà la sua monografica organizzata alla Chiesa dei Servi mentre la mangaka Kei Urana e il designer & graffiti artist Hideyoshi Andou potranno abbracciare tutti i fan italiani del loro Gachiakuta, nel 2023 e 2024 votato in patria come miglior shonen manga.

Nota di merito anche per la presenza di Keiichirō Toyama, firma di cult quali Silent Hill, Siren e Gravity Rush. Per la prima volta in Fiera anche Rick Riordan, creatore della saga Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo. Dall’Argentina passando per gli USA è confermato inoltre Ariel Olivetti, illustratore che da trenta anni sta rivoluzionando visivamente il mondo dei supereroi Marvel e DC. Italia presente con autori, espositori e anniversari importanti come quello dei venti anni di Lucca Junior, lo spazio della fiera dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie, e i venticinque anni di Girolamo Stilton festeggiati con la presenza dell’autrice Elisabetta Dami. Ma tutto ciò è solo una piccola parte di quanto accadrà: se Netflix presenterà proprio a Lucca Comics l’anteprima della quinta e ultima serie di Stranger Things, saranno proprio i comparti visual, game, cinema e live a raccontare la poesia di un bacio alla francese lungo cinque giorni. Una magia che stavolta non parlerà solo la lingua dell’Amore ma ancor di più quella della Fantasia e della Libertà.