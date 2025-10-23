A breve uscirà Greatest Basslines, una docuserie dedicata agli appassionati di musica rock e al mondo del basso e dei bassisti. Non mancheranno ospiti molto noti della scena rock internazionale e, a guidare ogni puntata, saranno tre bassisti di grande fama. La serie andrà in onda su Sky Arts a novembre e proporrà esibizioni, interviste e approfondimenti tematici. Tra i partecipanti figura anche Victoria De Angelis, giovane bassista dei Måneskin.

La docuserie di Sky sui bassisti

Una nuova ed entusiasmante docuserie è stata annunciata da Sony Music Vision e Sky Arts.

Promette di esplorare a fondo il ruolo cruciale dello strumento del basso nella musica. Si intitola Greatest Basslines, vedrà tre icone dello strumento come Peter Hook, bassista dei Joy Division e dei New Order, Nate Mendel, bassista dei Foo Fighters e Melissa Auf der Maur che è stata bassista delle Hole e degli Smashing Pumpkins.

La serie, prodotta da Sony, sarà trasmessa su Sky Arts e sul servizio di streaming NOW a partire da novembre. Offrirà anche esibizioni di bassisti molto importanti della storia della musica. Hook, Mendel e Auf der Maur saranno i narratori di un episodio ciascuno, e si impegneranno nel decostruire le "iconiche linee di basso che hanno definito le loro carriere". Le puntate, inoltre, esploreranno anche i groove che li hanno ispirati, con la condivisione delle linee di basso che li hanno fatti avvicinare allo strumento e ne hanno influenzato lo stile.

C'è anche Victoria dei Måneskin

Il cast degli ospiti è ricchissimo e include bassisti di punta della scena pop e rock internazionale degli ultimi cinquant'anni. Tra i più celebri, solo per citarne alcuni, ci saranno Glen Matlock, storico bassista dei Sex Pistols, Geezer Butler dei Black Sabbath, Krist Novoselic dei Nirvana, Adam Clayton degli U2 e Alex James dei Blur. Non mancherà anche una musicista italiana, la giovane bassista dei Måneskin Victoria De Angelis. Gli ospiti parleranno della loro storia artistica e racconteranno le loro ispirazioni e intuizioni durante i concerti regalando anche alcune performance.

Sul progetto si è espresso Phil Edgar-Jones di Sky, il quale ha sottolineato come Greatest Basslines intende focalizzarsi sullo strumento.

La docuserie è "un'opportunità per ascoltare i musicisti che meglio lo conoscono e condividere i groove che hanno modellato il loro sound". Un progetto sicuramente originale, ideale senza dubbio per gli appassionati di musica rock e per i bassisti che vogliono approfondire il mondo di questo strumento.