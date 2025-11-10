I Foo Fighters tornano in Europa a partire da giugno 2026 e terranno un concerto anche in Italia. L'ufficialità è arrivata stamani. Due settimane fa la band aveva pubblicato il nuovo singolo e annunciato le date statunitensi per agosto e settembre. La band suonerà in Italia in occasione degli I-Days Milano 2026: sarà questa l'unica tappa italiana del Take Cover Tour 2026.

Il tour europeo dei Foo Fighters

La band capitanata da Dave Grohl, composta da Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett e Rami Jaffee, annunciano così una serie di concerti in Europa per il mese di giugno.

L'appuntamento italiano cade in un momento significativo per i Foo Fighters, che quest'anno festeggiano il 30° anniversario dal loro album d’esordio. La band suonerà il 5 luglio 2026 all'Ippodromo Snai La Maura di Milano.

Dopo il successo dell'acclamato album But Here We Are del 2023, la band ha già offerto un assaggio di nuova musica con i singoli Today’s Song, uscito a luglio, e Asking for a Friend, pubbilcato alcune settimane fa a fine ottobre. Il Take Cover Tour 2026 segue la serie trionfale di show del 2024, che il Guardian ha definito "un'intensità emozionante".

Il tour europeo partirà dalla Norvegia con il concerto iniziale ad Oslo il 10 giugno 2026. Il tour poi toccherà nell'ordine Stoccolma, Varsavia, Monaco di Baviera, Parigi, Liverpool, Berlino, Vienna, Milano, Madrid e si chiuderà in Portogallo con la data di Lisbona del 10 luglio 2026.

La band di Grohl dunque continua a tenere concerti e a non fermarsi, nonostante la tragica scomparsa del batterista Taylor Hawkins, venuto a mancare nel 2022 a Bogotà.

Si arricchisce il calendario degli I-Days 2026

Ad anticipare l'esibizione dei Foo Fighters poi ci saranno due gruppi molto apprezzati dalla critica, come gli Idles, band post-punk britannica, e i Fat Dog, altra band britannica di recente formazione.

La band di Dave Grohl e i gruppi annunciati quest'oggi dunque vanno ad aggiungersi al cast molto importante degli I-Days 2026, i cui concerti sono stati già svelati nei mesi e nelle settimane passate. Il 3 luglio a Milano arriveranno anche i Florence + The Machine all'Ippodromo Snai San Siro.

Il 6 luglio invece sarà la volta dei System of a Down di Serj Tankian, che suoneranno insieme ai Queens of the Stone Age di Josh Homme all'Ippodromo Snai la Maura.

Per la data italiana dei Foo Fighters i biglietti saranno acquistabili in varia modalità. Dalla mattina di giovedì 13 novembre scatta la prevendita con l'APP del festival. Dal pomeriggio invece c'è la prevendita di My Live Nation. La vendita generale invece partirà venerdì 14 novembre sui canali Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.