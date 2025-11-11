Tom Morello, chitarrista leggendario dei Rage Against the Machine, produrrà l'album solista di Thomas Raggi dei Måneskin. Il disco si intitola Masquerade ed è in uscita il 5 dicembre e per Morello il giovane chitarrista avrà la missione di traghettare le nuove generazioni verso la forza del rock and roll. In Raggi il musicista statunitense ha molte aspettative. E per il chitarrista romano, accantonata l'esperienza dei Maneskin, si apre una nuova fase della sua carriera ancora tutta da scoprire.

L'album solista di Thomas Raggi

I Maneskin possono aspettare per il momento.

Dopo le voci di reunion degli scorsi mesi ora si parla dei progetti solisti di un altro membro, il chitarrista Thomas Raggi.

Le registrazioni del disco si sono svolte in un mese all’Henson di Los Angeles, lo stesso studio che ha ospitato parte dii The Battle of Los Angeles dei Rage Against the Machine.L'album vanta un cast vocale d’eccezione che include Alex Kapranos dei Franz Ferdinand, Serge Pizzorno dei Kasabian, Nic Chester dei Jet, Luke Spiller degli Struts, Maxim dei Prodigy e la cantante Upsahl.

La sezione ritmica è affidata invece a musicisti altrettanto esperti: troviamo al basso Hama Okamoto, alla batteria Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e Matt Sorum, ex Guns N’ Roses. Le chitarre invece sono affidate a Raggi e, ovviamente, a Tom Morello.

Per ora non sappiamo se ci saranno tour o concerti, ma il progetto desta sicuramente molta curiosità.

Le parole di Tom Morello

Morello non ha dubbi e vede nel giovane chitarrista dei Maneskin grande potenzialità: "Questo album avvicina le nuove generazioni alla grandezza e gloria del rock’n’roll", ha detto al magazine Kerrang!. "I fan più giovani dei Maneskin hanno già avuto un assaggio della gloria, forza, sensualità e fascino del rock and roll". Il commento è a dir poco entusiasta. Per il chitarrista dei RATM infatti l'album è "un ulteriore passo avanti e porta un rock nuovo nel 2025 e oltre.

Morello ha raccontato come ha conosciuto la band romana. Il chitarrista statunitense, che ha collaborato al singolo Gossip, è rimasto anche colpito in positivo dal fatto che Thomas Raggi sia interessato alla storia della musica rock.

Ed è anche per questo che tra loro due è nata un'amicizia. Il più anziano stravede per il più giovane e lo considera un "chitarrista eccezionale", oltre che un professionista vero. Riconosce in Thomas il fatto che sia stato affidabile in studio nel portare a termine il lavoro e gli ha dato un senso di sicurezza.

Anche Raggi con soddisfazione ha detto che il rapporto con Tom è diventato molto forte negli ultimi tempi. Morello lo ha coinvolto nei suoi progetti musicali e così Raggi ha deciso di fare lo stesso chiedendogli aiuto per il disco solista. Anche se quell'aiuto è andato oltre ogni aspettativa e ha portato al coinvolgimento di vari ospiti internazionali.