Brigitte Bardot è morta all’età di novantuno anni il 28 dicembre 2025, nella sua casa a Saint-Tropez. Figura centrale del cinema francese e internazionale, Bardot è stata uno dei volti più riconoscibili e influenti della settima arte nel ventesimo secolo, affermandosi anche come simbolo di emancipazione femminile e icona culturale degli anni Cinquanta e Sessanta. Nata a Parigi il 28 settembre 1934, Bardot ha recitato in più di quaranta film e ha lasciato un’impronta profonda non solo nel mondo cinematografico ma anche nella società attraverso il suo impegno per la difesa degli animali.

L’impatto di Bardot sulla cultura popolare è stato enorme, rivoluzionando i canoni della sensualità e della femminilità e contribuendo a ridefinire il ruolo della donna sul grande schermo. Tra le sue interpretazioni più celebri si ricorda quella in “E Dio creò la donna” di Roger Vadim, che la consacrò a livello internazionale. Nel corso della sua carriera Bardot ha collaborato con registi come Jean-Luc Godard e Louis Malle, distinguendosi per talento, carisma e una spiccata personalità fuori dagli schemi. Da oltre cinquant’anni era ritirata dalle scene, dedicandosi prevalentemente all’attivismo animalista attraverso la fondazione che porta il suo nome. “Brigitte Bardot ha segnato un’epoca sia come attrice sia come esempio di libertà e anticonformismo”, è stato il saluto di numerosi esponenti del mondo culturale francese.

Una carriera all'insegna di modernità e libertà

Bardot debutta giovanissima nel cinema nei primi anni Cinquanta, ma il suo successo arriva con “E Dio creò la donna” nel 1956, che la rende una star mondiale e rompe numerosi tabù sull’espressione della sessualità femminile. Tra le opere più note interpretate vi sono Il disprezzo di Jean-Luc Godard, La verità di Henri-Georges Clouzot e Vita privata di Louis Malle. Il suo stile, la sua presenza scenica e la sua immagine pubblica contribuiscono a creare una nuova figura di attrice libera da stereotipi, considerata spesso anticipatrice di tematiche di emancipazione e autodeterminazione. Dopo aver lasciato il cinema nel 1973, Bardot ha scelto di dedicare la sua vita alla protezione degli animali, rendendo la sua Fondazione una delle più riconosciute a livello internazionale in ambito animalista.

Oltre all’attività artistica, Bardot ha inciso anche diversi album da cantante e scritto alcune autobiografie, attraverso cui ha raccontato le sue sfide personali e la sua visione del mondo. La sua influenza sul costume e sulla moda resta un elemento chiave: il cosiddetto "stile Bardot" ha generato tendenze che hanno attraversato decenni, dal taglio di capelli alla moda balneare.

Saint-Tropez e l’eredità culturale

Saint-Tropez, il luogo scelto da Bardot per vivere molti anni della sua vita, è indissolubilmente legato alla figura dell’attrice. Qui Bardot ha acquistato la villa La Madrague, diventando parte integrante della storia e dell’immaginario del piccolo borgo della Costa Azzurra, che dagli anni Sessanta è divenuto una meta internazionale anche grazie alla sua presenza.

Nel 1986 Bardot ha fondato la Fondation Brigitte Bardot, con sede sempre a Saint-Tropez e dedicata alla lotta contro ogni forma di maltrattamento animale. La fondazione ha promosso numerose campagne e raccolte fondi sia in Francia sia all’estero, coinvolgendo istituzioni e personalità di spicco nel dibattito sui diritti degli animali.

Il contributo di Brigitte Bardot alla storia del cinema è ancora oggi riconosciuto da numerose istituzioni culturali: la Cinémathèque française ha più volte celebrato la sua carriera con retrospettive e omaggi, sottolineando il ruolo pionieristico avuto nei riguardi della liberazione femminile nella società occidentale. Bardot resta una delle icone francesi più celebrate a livello mondiale, ricordo della Nouvelle Vague e testimone di un’epoca di grandi trasformazioni culturali.