Perry Archangelo Bamonte, storico chitarrista dei The Cure, è scomparso all'età di 65 anni il 26 dicembre 2025. Bamonte ha fatto parte della celebre band britannica dal 1990 al 2005, segnando un periodo significativo nella sua storia. L’annuncio della scomparsa è stato dato con profonda commozione dal gruppo, che ha ricordato il chitarrista come una figura centrale e insostituibile.

Bamonte entrò a far parte della band, guidata da Robert Smith, nel 1990, dapprima come assistente tecnico e successivamente come tastierista e chitarrista. Il suo ingresso avvenne in un periodo di grande cambiamento e rinnovamento sonoro per il gruppo.

Durante la sua permanenza, Bamonte contribuì ad alcuni degli album più noti della formazione, tra i quali “Wish” del 1992, che contiene brani di successo come “Friday I'm in Love”, “Wild Mood Swings” del 1996 e “Bloodflowers” del 2000. Smith ha ricordato che Bamonte portò entusiasmo e creatività, cogliendo sempre lo spirito dei The Cure. Recentemente, Bamonte aveva partecipato a una serie di progetti collaterali e reunion del gruppo, mantenendo vivo il legame con i fan e con la scena musicale internazionale.

Il contributo di Bamonte ai The Cure

Perry Bamonte era noto per la sua capacità di creare atmosfere sonore uniche, spesso attraverso l’uso di chitarre a dodici corde e tastiere emotive, che hanno contribuito all'identità dei The Cure.

Partecipò attivamente al periodo di massimo successo commerciale e artistico della band, in particolare con la tournée mondiale seguita all’uscita dell’album “Wish”, che consolidò i The Cure tra i gruppi culto degli anni Novanta. Nel corso della sua carriera, Bamonte ha calcato i palchi dei principali festival, tra cui Glastonbury e Reading, diventando un volto noto anche per chi si avvicinava alla musica alternativa in quegli anni.

La presenza di Bamonte favorì una transizione stilistica della band, contribuendo sia agli arrangiamenti studiati sia alle performance live che, secondo molti critici, rappresentavano uno dei punti di forza dei The Cure. Anche dopo l’uscita dal gruppo nel 2005, Bamonte continuò a dedicarsi alla musica e alla produzione, collaborando con artisti emergenti e supportando progetti legati alle radici new wave e post-punk.

La sua eredità musicale viene oggi ricordata non solo per le numerose registrazioni, ma anche per la dedizione e la professionalità, che lo hanno reso uno degli interpreti più apprezzati all’interno della scena britannica.

The Cure: storia e riconoscimenti

I The Cure sono una delle band più influenti della scena rock internazionale, nate a Crawley, in Inghilterra, alla fine degli anni Settanta. Il gruppo è stato fondato da Robert Smith, leader carismatico e principale autore. Nel corso dei decenni, la formazione ha subito numerosi cambiamenti di organico, ma ha sempre saputo rinnovarsi pur mantenendo uno stile riconoscibile, che fonde post-punk, gothic rock e pop alternativo. L’ingresso di Perry Bamonte nei primi anni Novanta coincise con una fase caratterizzata da successi mondiali e da un ampliamento della base di ascoltatori, grazie anche a brani che hanno raggiunto le classifiche internazionali e la diffusione capillare nei media.

Nel corso degli anni, i The Cure hanno ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui nomination ai Brit Awards e l’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2019. Gli album pubblicati tra il 1992 e il 2000, periodo in cui Bamonte fu tra i membri chiave, vengono ancora considerati tra i più significativi della produzione del gruppo. La scomparsa di Bamonte rappresenta dunque un momento di grande emozione per i fan e per tutto il panorama musicale internazionale. La comunità musicale ricorda oggi il chitarrista come una delle personalità che hanno saputo lasciare il segno nella storia della musica alternativa.