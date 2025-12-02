Roberto Bolle, uno dei più noti danzatori italiani a livello internazionale, ha recentemente condiviso alcune riflessioni sulla propria carriera in occasione dei suoi cinquant’anni. In una serie di dichiarazioni rilasciate nel corso di un evento dedicato alla danza, Bolle ha messo al centro del proprio discorso la costanza e la disciplina, qualità che considera imprescindibili per chiunque desideri intraprendere con successo la carriera della danza classica. Le sue parole sono arrivate in un momento in cui il dibattito sul ruolo della formazione artistica e sull’impegno richiesto dalle carriere nelle arti performative è particolarmente vivo anche nel panorama culturale italiano.

L’impegno di una vita nella danza

Bolle ha sottolineato come dietro i risultati e i riconoscimenti ottenuti nel corso della sua carriera vi sia stato un lavoro costante, iniziato fin da giovanissimo attraverso la formazione presso l’Accademia Teatro alla Scala di Milano. Il danzatore ha ricordato i sacrifici affrontati negli anni della formazione e della crescita professionale e l’importanza di una preparazione rigorosa e continua. Secondo Bolle, la disciplina rappresenta il fondamento su cui si basa la credibilità dell’artista e il rispetto per il proprio pubblico.

L’Accademia Teatro alla Scala, dove Bolle è cresciuto artisticamente, è riconosciuta come una delle istituzioni più prestigiose in ambito internazionale, offrendo corsi di formazione per ballerini, musicisti, tecnici e operatori del settore teatrale.

La scuola, fondata nel 1813, rappresenta da oltre due secoli un punto di riferimento non solo per la danza ma anche per l’intero sistema culturale italiano.

L’importanza della costanza nel percorso artistico

Nelle sue dichiarazioni, Bolle ha insistito sull’importanza della costanza nel portare avanti una carriera come quella del ballerino classico, una disciplina che richiede dedizione quotidiana e la capacità di superare le difficoltà fisiche e psicologiche che emergono soprattutto nei percorsi lunghi e ad alto livello. L’artista ha sottolineato che la danza è una scelta di vita che impone un impegno costante nel tempo e che solo attraverso questo approccio si raggiungono livelli di eccellenza.

Bolle porta ad esempio la propria esperienza con progetti quali “Roberto Bolle and Friends” e la collaborazione con prestigiosi teatri e compagnie, sia italiani che stranieri, tra cui l’American Ballet Theatre di New York. Tali riconoscimenti sono stati il risultato di una dedizione che non conosce interruzioni, alimentata dalla passione per la danza e da una solida disciplina personale.