Il rapper Shiva, all’anagrafe Andrea Arrigoni, ha ufficializzato in queste ore l’avvio di un nuovo tour che lo vedrà esibirsi nei maggiori palazzetti italiani nel mese maggio 2026.

La tournée partirà lunedì 4 maggio 2026 al Palaunical di Mantova (Data Zero), per proseguire il 6 maggio all'Unipol Forum di Milano, l'8 maggio al Palazzo dello Sport di Roma, il 12 maggio al Mandela Forum di Firenze, il 14 maggio al Palapartenope di Napoli, il 16 maggio all'Unipol Arena di Bologna per poi concludersi il 23 maggio 2026 all'Inalpi Arena di Torino.

Shiva porterà sul palco i suoi brani più celebri, ma anche le nuove produzioni, in un tour che si preannuncia tra i più attesi della scena urban italiana.

Un nuovo tour nei palazzetti: le tappe

Shiva si prepara a portare la propria musica sui palchi delle più importanti arene indoor italiane. La scelta dei palazzetti riflette sia l’intenzione di raggiungere un pubblico ampio, sia la crescita di popolarità dell’artista, attualmente tra i nomi più noti del rap italiano.

Gli organizzatori puntano a una programmazione che possa valorizzare sia il nuovo repertorio di Shiva che i suoi brani di maggiore successo. Il rapper, infatti, ha accumulato negli ultimi anni un crescente seguito tra i giovani, grazie a uno stile che unisce sonorità contemporanee e testi che raccontano le realtà urbane. La scelta dei palazzetti permette inoltre di accogliere migliaia di spettatori per ogni serata, consolidando la tendenza dei maggiori esponenti della musica rap a misurarsi con spazi tradizionalmente riservati ad artisti pop e rock.

La scena rap tra nuovi spazi e grande pubblico

L’organizzazione di tour nei principali palazzetti italiani rappresenta un traguardo importante nel percorso di affermazione degli artisti rap nel nostro Paese. Questi spazi, come il Mediolanum Forum di Assago o il Pala Alpitour di Torino, sono stati nel tempo teatro di eventi di portata internazionale e negli ultimi anni hanno ospitato anche artisti urbani, segnando in modo significativo la trasformazione delle abitudini musicali del pubblico italiano, con una crescente rilevanza della musica rap e trap nelle classifiche e nella circuitazione live, come sottolineato anche da numerosi report sul mercato musicale nazionale.