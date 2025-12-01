Il Salone Internazionale del Libro di Torino ha lanciato ufficialmente la campagna di Natale 2025, attiva dal 1° al 24 dicembre, con una serie di appuntamenti pensati per portare lo spirito del libro tra le persone anche durante le festività. L’iniziativa punta a valorizzare la lettura come dono, coinvolgendo lettori di tutte le età con eventi in presenza, attività online e collaborazioni sul territorio.

Iniziative concrete per il periodo natalizio

Tra le proposte già attive spiccano i “Laboratori delle Feste” per bambini e ragazzi, che si tengono ogni weekend al Circolo dei Lettori di Torino, in collaborazione con autori e illustratori.

Durante tutto il mese di dicembre sono previsti anche incontri gratuiti con scrittori, consigli di lettura curati dal team editoriale del Salone, e contenuti digitali accessibili tramite i canali social e il sito ufficiale, per coinvolgere anche il pubblico a distanza.

Un altro pilastro della campagna è “Dona un libro a chi ami”, un invito a regalare libri per Natale, realizzato in collaborazione con librerie indipendenti piemontesi. In queste realtà sarà possibile ricevere consigli personalizzati, pacchetti regalo speciali e segnalibri firmati Salone. Inoltre, le vetrine delle librerie aderenti saranno tematizzate con l’immagine ufficiale della campagna, firmata quest’anno da Francesco Chiacchio.

Il Salone e la cultura del libro tutto l’anno

La campagna natalizia si inserisce nelle attività permanenti del Salone del Libro, che negli ultimi anni ha rafforzato la sua presenza culturale anche al di fuori della manifestazione principale. Fondata nel 1988, la kermesse torinese si tiene ogni primavera al Lingotto Fiere, ma il suo lavoro prosegue per tutto l’anno con progetti nelle scuole, nei quartieri e nelle biblioteche.

Con oltre 220.000 visitatori registrati nell’edizione 2024 e migliaia di eventi realizzati, il Salone è oggi una delle più importanti fiere editoriali d’Europa, e il suo impatto culturale su Torino è confermato dalla collaborazione con istituzioni come la Biblioteca Nazionale Universitaria, il Museo Nazionale del Cinema e numerose librerie indipendenti.

Promuovere la lettura anche a Natale

Secondo i dati del Centro per il libro e la lettura, le iniziative territoriali e i progetti legati al dono del libro sono tra le più efficaci nel coinvolgere nuovi lettori, specialmente nelle fasce più giovani. Anche se non esistono ancora rilevazioni specifiche sull’impatto della campagna natalizia 2025 del Salone, la risposta del pubblico e il sostegno delle realtà editoriali locali confermano la centralità di queste attività nel panorama culturale italiano.

In un periodo tradizionalmente dedicato ai regali, il Salone invita a scegliere il libro come gesto significativo, trasformando la lettura in un’occasione di condivisione, riflessione e scoperta.