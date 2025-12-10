Torino apre le porte all’eccellenza della creatività internazionale con l’arrivo di Best of Cannes, evento speciale che inaugura la XXVI edizione di Sotto18+ Film Festival, in programma dal 10 al 15 dicembre al Cinema Massimo, con un palinsesto di film e incontri dedicati all’universo dei ragazzi e dei giovani, raccontato attraverso il loro sguardo e con loro come protagonisti.

A Torino Best of Cannes porta l’eccellenza della creatività mondiale

Con un’identità rinnovata e uno sguardo sempre più ampio sulle nuove generazioni, il Sotto18+ Film Festival inaugura la sua 26ª edizione con una giornata che unisce creatività internazionale e talento universitario.

Due eventi molto diversi tra loro, ma accomunati dallo stesso spirito di ricerca, confronto e sperimentazione.

Il primo grande appuntamento è fissato per il pomeriggio del 10 dicembre, alle 18 al Cinema Massimo 1, con l’arrivo a Torino di Best of Cannes, la rassegna che raccoglie i lavori più premiati all’ultimo Cannes Lions International Festival of Creativity, punto di riferimento globale per il mondo della comunicazione e della pubblicità.

È la prima volta che la tappa torinese viene ospitata all’interno del festival, segnando un passo importante nel dialogo tra cinema, creatività e nuove forme di narrazione visiva. L’evento rappresenta un momento centrale per la comunità creativa piemontese, offrendo uno spazio di aggiornamento sulle tendenze più innovative della comunicazione internazionale.

La rassegna è ideata e curata da Karim Bartoletti, figura di spicco nel panorama creativo italiano, e viene presentata sotto la Mole in collegamento con l’iniziativa “Alice oltre lo specchio”, progetto nato a Torino per ricordare una giovane professionista scomparsa prematuramente.

La Notte dei corti si trasforma in una sfida a tre

La serata è invece dedicata a uno degli eventi più attesi dal pubblico: la Notte dei corti, in programma sempre il 10 dicembre alle 21 sempre al Cinema Massimo 1. L’iniziativa propone una vera e propria sfida tra cortometraggi realizzati all’interno dei corsi universitari di cinema.

Quest’anno, però, la competizione si arricchisce di una grande novità: non più un duello, ma un triello cinematografico.

A contendersi la scena saranno infatti gli studenti di tre prestigiose istituzioni cittadine:

Università degli Studi di Torino

Politecnico di Torino

Accademia Albertina di Belle Arti, che entra per la prima volta nella competizione

Un confronto che promette linguaggi diversi, stili contrastanti e una varietà di visioni capace di raccontare l’evoluzione del cinema giovane attraverso punti di vista sempre nuovi.

Radici culturali e spazio al futuro

Il festival nasce nel Duemila per iniziativa della Città di Torino e dell’AIACE Torino, con l’obiettivo di valorizzare la creatività degli under 18 e il cinema dedicato all’infanzia, all’adolescenza e alla gioventù. È diventato una vetrina importante per anteprime, retrospettive e conferenze con ospiti nazionali e internazionali, oltre che uno spazio privilegiato per approfondimenti su temi urgenti e contemporanei, come emerge nei percorsi formativi, nelle masterclass e nel focus documentario “Shaping Tomorrow”, che coinvolge giovani registi da Milano, Bolzano, Palermo e Locarno, oltre a studenti torinesi, sia nelle masterclass sia nell’ambito di iniziative come Wikicampus e l’evento speciale legato ai diciotto anni del DOC Film Fund.

Per questa edizione il festival è ospitato al Cinema Massimo (via Giuseppe Verdi 18) e al Museo Nazionale del Cinema nella Mole Antonelliana (via Montebello 20) e si caratterizza per la gratuità degli accessi: tutte le proiezioni e gli eventi sono a ingresso libero e fruibili fino a esaurimento posti, con prenotazioni possibili online fino a sessanta minuti prima di ciascuna proiezione.